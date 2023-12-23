Дух новогоднего Петербурга — это сияние подсветки, украшения улиц и дворцов и красивые ёлки. Приглашаем в путешествие по самым праздничным местам города — вы увидите Эрмитаж и Казанский собор, оцените огни Манежной и Дворцовой площадей. А мы расскажем, как праздновали Новый год в прошлых веках, из чего готовили оливье и что дарили друг другу царские особы.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном автобусе вы посетите все значимые новогодние места города — от Невского проспекта до Манежной площади. Полюбуетесь главной ёлкой города на Дворцовой площади, открыточными видами на Петропавловскую крепость и красочной ярмаркой в центре.

Мы расскажем:

Какие блюда считались новогодними в 19 веке и как готовили настоящий оливье

Как собирали ёлку 100 лет назад

Что дарили на Новый год в царской семье

Где стояло первое праздничное дерево в Петербурге

И многое другое!

Экскурсия заканчивается на Манежной площади. По желанию в свободном режиме вы сможете покататься на катке или пройтись по главной новогодней городской ярмарке, где торгуют сладостями, меховыми и вязаными изделиями, сувенирами и деликатесами.

Организационные детали