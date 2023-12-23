Проникнуться атмосферой праздника на групповой автобусной экскурсии
Дух новогоднего Петербурга — это сияние подсветки, украшения улиц и дворцов и красивые ёлки.
Приглашаем в путешествие по самым праздничным местам города — вы увидите Эрмитаж и Казанский собор, оцените огни Манежной и Дворцовой площадей.
А мы расскажем, как праздновали Новый год в прошлых веках, из чего готовили оливье и что дарили друг другу царские особы.
Приглашаем в путешествие по самым праздничным местам города — вы увидите Эрмитаж и Казанский собор, оцените огни Манежной и Дворцовой площадей.
А мы расскажем, как праздновали Новый год в прошлых веках, из чего готовили оливье и что дарили друг другу царские особы.
Ближайшие даты:
23
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24
дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
|Дети до 7 лет
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
На комфортабельном автобусе вы посетите все значимые новогодние места города — от Невского проспекта до Манежной площади. Полюбуетесь главной ёлкой города на Дворцовой площади, открыточными видами на Петропавловскую крепость и красочной ярмаркой в центре.
Мы расскажем:
- Какие блюда считались новогодними в 19 веке и как готовили настоящий оливье
- Как собирали ёлку 100 лет назад
- Что дарили на Новый год в царской семье
- Где стояло первое праздничное дерево в Петербурге
- И многое другое!
Экскурсия заканчивается на Манежной площади. По желанию в свободном режиме вы сможете покататься на катке или пройтись по главной новогодней городской ярмарке, где торгуют сладостями, меховыми и вязаными изделиями, сувенирами и деликатесами.
Организационные детали
- Это автобусная экскурсия с остановками и выходами
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 35258 туристов
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже более 5 лет проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
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