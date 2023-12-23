Петербург новогодний: ёлки, огоньки и история оливье

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Проникнуться атмосферой праздника на групповой автобусной экскурсии

Дух новогоднего Петербурга — это сияние подсветки, украшения улиц и дворцов и красивые ёлки.

Приглашаем в путешествие по самым праздничным местам города — вы увидите Эрмитаж и Казанский собор, оцените огни Манежной и Дворцовой площадей.

А мы расскажем, как праздновали Новый год в прошлых веках, из чего готовили оливье и что дарили друг другу царские особы.
Петербург новогодний: ёлки, огоньки и история оливье
Петербург новогодний: ёлки, огоньки и история оливье
Петербург новогодний: ёлки, огоньки и история оливье
Петербург новогодний: ёлки, огоньки и история оливье
Петербург новогодний: ёлки, огоньки и история оливье
Петербург новогодний: ёлки, огоньки и история оливье
Петербург новогодний: ёлки, огоньки и история оливье
Петербург новогодний: ёлки, огоньки и история оливье
Петербург новогодний: ёлки, огоньки и история оливье
Петербург новогодний: ёлки, огоньки и история оливье
Ближайшие даты:
23
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 100 ₽
Дети до 7 лет850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном автобусе вы посетите все значимые новогодние места города — от Невского проспекта до Манежной площади. Полюбуетесь главной ёлкой города на Дворцовой площади, открыточными видами на Петропавловскую крепость и красочной ярмаркой в центре.

Мы расскажем:

  • Какие блюда считались новогодними в 19 веке и как готовили настоящий оливье
  • Как собирали ёлку 100 лет назад
  • Что дарили на Новый год в царской семье
  • Где стояло первое праздничное дерево в Петербурге
  • И многое другое!

Экскурсия заканчивается на Манежной площади. По желанию в свободном режиме вы сможете покататься на катке или пройтись по главной новогодней городской ярмарке, где торгуют сладостями, меховыми и вязаными изделиями, сувенирами и деликатесами.

Организационные детали

  • Это автобусная экскурсия с остановками и выходами
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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