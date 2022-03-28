ежедневно в 11:00 и 14:00

Что вас ожидает

Санкт-Петербург: идея, рождение и первые годы

За время экскурсии мы не раз вспомним основателя города. У Зимней канавки и Зимнего дворца Петра I вы узнаете историю основания Северной столицы и услышите о повседневной жизни императора. Великолепное Адмиралтейство откроет сюжеты о верфях и и строительстве первых кораблей при Петре I. Мы не пропустим памятник Царь-плотник, поговорим о Великом Посольстве и о Меншикове — сподвижнике Петра.

Славная биография из трех веков

Продолжим погружаться в прошлое города, где вершились судьбы мира. Вы увидите Дворцовую площадь, Зимний дворец, Главный штаб и Исаакиевский собор, полюбуетесь невской панорамой, видами на Петропавловскую крепость и Стрелку Васильевского острова. Я расскажу о главной политической тюрьме Российской империи, о судьбе места под названием Тучков буян и о здании Двенадцати коллегий, где сегодня расположен СПБГУ — альма-матер Ленина и Путина.

Настоящее и будущее Петербурга

Я покажу, где жил Анатолий Собчак, первый мэр Петербурга, поделюсь зарисовками города в 90-е годы и расскажу о начале карьеры Путина в кабинете Собчака. Затрону тему современной архитектуры города на Неве, в том числе Лахта-центра. Мы закончим экскурсию на острове Новая Голландия — это метаморфоза складов и морской гауптвахты в общественное арт-пространство.

Организационные детали