ежедневно в 11:00 и 14:00

Питеротерапия: обзорная прогулка по Петербургу

Проследить путь города на авторской экскурсии по центру

Групповая
Парадный Санкт-Петербург предстанет перед вами как сцена, на которой разворачивались главные события Российской империи.

Гуляя по улицам и набережным Золотого треугольника, вы откроете, как Петр Великий воплотил свою грандиозную мечту и как бы он оценил сегодняшний город.

Услышите о развитии столицы от первых дворцов до небоскребов и узнаете о планах Петербурга на будущее.
Питеротерапия: обзорная прогулка по Петербургу
Питеротерапия: обзорная прогулка по Петербургу
Питеротерапия: обзорная прогулка по Петербургу
Питеротерапия: обзорная прогулка по Петербургу
Питеротерапия: обзорная прогулка по Петербургу
Питеротерапия: обзорная прогулка по Петербургу
Питеротерапия: обзорная прогулка по Петербургу
Питеротерапия: обзорная прогулка по Петербургу
Питеротерапия: обзорная прогулка по Петербургу
Питеротерапия: обзорная прогулка по Петербургу
Питеротерапия: обзорная прогулка по Петербургу
Питеротерапия: обзорная прогулка по Петербургу
Питеротерапия: обзорная прогулка по Петербургу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Санкт-Петербург: идея, рождение и первые годы

За время экскурсии мы не раз вспомним основателя города. У Зимней канавки и Зимнего дворца Петра I вы узнаете историю основания Северной столицы и услышите о повседневной жизни императора. Великолепное Адмиралтейство откроет сюжеты о верфях и и строительстве первых кораблей при Петре I. Мы не пропустим памятник Царь-плотник, поговорим о Великом Посольстве и о Меншикове — сподвижнике Петра.

Славная биография из трех веков

Продолжим погружаться в прошлое города, где вершились судьбы мира. Вы увидите Дворцовую площадь, Зимний дворец, Главный штаб и Исаакиевский собор, полюбуетесь невской панорамой, видами на Петропавловскую крепость и Стрелку Васильевского острова. Я расскажу о главной политической тюрьме Российской империи, о судьбе места под названием Тучков буян и о здании Двенадцати коллегий, где сегодня расположен СПБГУ — альма-матер Ленина и Путина.

Настоящее и будущее Петербурга

Я покажу, где жил Анатолий Собчак, первый мэр Петербурга, поделюсь зарисовками города в 90-е годы и расскажу о начале карьеры Путина в кабинете Собчака. Затрону тему современной архитектуры города на Неве, в том числе Лахта-центра. Мы закончим экскурсию на острове Новая Голландия — это метаморфоза складов и морской гауптвахты в общественное арт-пространство.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов; важно одеться по погоде
  • Возможно прийти на экскурсию с детьми: точно будет интересно подросткам, которые изучают историю в школе
  • В конце маршрута есть бесплатные комфортные туалеты, возможность посетить кафе и согреться

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 11:00 и 14:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🔭ОбзорныеНабережная🗽ДостопримечательностиНовая Голландия🧐Авторские

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
3 часа
Индивидуальная
Ползком
4.7
13 отзывов
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
В ходе авторской экскурсии «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург» вы побываете
6 000 за 1-5 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.2
264 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
Трёхчасовая обзорная экскурсию по историческому центру Петербурга с билетом
от 1 500 за 1 человека
Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
ПЕШЕХОД
4.7
66 отзывов
Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
Наша обзорная пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу займет два часа
700 за 1 человека
Петербургская ночь - Мосты. Авторская обзорная экскурсия
3 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Валерий
4.9
119 отзывов
Петербургская ночь - Мосты. Авторская обзорная экскурсия
Необычная обзорная экскурсия по ночному городу от профессионального гида, актера и коренного петербуржца
1 590 за 1 человека
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
3.8
44 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
Предлагаем вам отправиться на прогулку по историческому центру Петербурга, увидеть его главные достопримечательности
от 1 300 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей и взрослых
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алина
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей и взрослых
Это может быть ваша самая первая, обзорная экскурсия по исторической части города
от 3 000 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия на автомобиле с профессиональным краеведом
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4.9
14 отзывов
Обзорная экскурсия на автомобиле с профессиональным краеведом
Ваше знакомство с городом будет незабываемым, ведь никто не помешает вам насладиться прогулкой по центру Петербурга
7 800 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Sputnik
4.9
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу предназначена для тех, кто посещает его впервые
от 12 000 за 1-5 чел.
Экскурсия по крыше + обзорная по Петербургу
4 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Визит
5
3 отзыва
Экскурсия по крыше + обзорная по Петербургу
Приглашаем вас на прогулку по Петербургу, во время которой вы увидите исторический центр с разных ракурсов
1 500 за 1 человека
Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
TakeAGuide
5
1 отзыв
Тайны петербургской Коломны: авторская экскурсия по самому колоритному району старого Петербурга
Вам надоели скучные экскурсии и хочется посмотреть на Петербург другими глазами
5 000 за 1-10 чел.
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Центру
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лилия
4.6
29 отзывов
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Центру
Понять характер настоящего Петербурга можно только пройдя его вдоль и поперек
от 3 500 за 1-5 чел.
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите на известные достопримечательности города под новым углом
890 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ