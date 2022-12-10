От Дворца до проходных дворов

От Дворца до проходных дворов
От Дворца до проходных дворов
От Дворца до проходных дворов
От Дворца до проходных дворов
От Дворца до проходных дворов
От Дворца до проходных дворов
От Дворца до проходных дворов

Что вас ожидает 🤩

  • Наш маршрут охватывает как популярные туристические точки, так и менее знаменитые, но тоже значимые места:
  • Зимний дворец
  • Адмиралтейский сад (набережная)
  • Медный всадник
  • Сенатская площадь
  • Сфинксы
  • Площадь Трезини
  • Дом академиков
  • Андреевский рынок
  • Аптека доктора Пеля
  • Андреевский собор
  • Андреевский бульвар
  • Памятник Конке
  • Проходные дворы
  • Дом архитектора Бенуа
  • Гидрологический институт
  • Улица Репина.
  • Весь маршрут уличный/пешеходный - без посещения музеев, домов и церквей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Эта экскурсия объединяет в себе: историю и интриги главного дворца города, проходные дворы на Васильевском острове, доходные дома, а также мистические легенды и события Петербурга. Маршрут будет полезен, как местному жителю, так и впервые приехавшему сюда путешественнику. Расскажу историю значимых достопримечательностей, а также малоизвестных интересных фактов из истории города. Почему Пушкин мог выжить? Когда утонет Петербург? Любовный многоугольник Николая II… и другие факты и легенды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы во время экскурсии (еда, напитки, сувениры)
  • Входные билеты (экскурсия без посещения музеев)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Большая Морская, д. 7
Завершение: Улица Репина, д. 21
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Приветствую на экскурсии Дворцы и проходные дворы! Наш город красивый, но коварный, поэтому надо быть готовым ко всему: это тот случай, что нужно держать под рукой как солнечные очки, так и куртку. Самое важное: наденьте удобную для ходьбы обувь, в жаркую погоду захватите с собой бутылочку воды, а в холодную/ветренную/дождливую - куртку, шарф или карманный дождевик.
  • До встречи на точке старта!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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