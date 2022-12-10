Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Эта экскурсия объединяет в себе: историю и интриги главного дворца города, проходные дворы на Васильевском острове, доходные дома, а также мистические легенды и события Петербурга. Маршрут будет полезен, как местному жителю, так и впервые приехавшему сюда путешественнику. Расскажу историю значимых достопримечательностей, а также малоизвестных интересных фактов из истории города. Почему Пушкин мог выжить? Когда утонет Петербург? Любовный многоугольник Николая II… и другие факты и легенды.