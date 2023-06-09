Погулять по «Ориенбауму», Петергофу и Кронштадту и провести день в Питере или на экскурсии
В один из дней тура вы сами решите, куда отправиться: в старинный Выборг на берег Финского залива и живописный парк Монрепо или в Карелию с её водопадами и каньонами в легендарном парке «Рускеала». В другие дни мы погуляем по знаменитым пригородам Санкт-Петербурга. Вы узнаете их историю и полюбуетесь изящной архитектурой и скульптурами.
Также у вас будет свободное время в городе на Неве, желающие прокатятся на теплоходе по рекам и каналам.
Также у вас будет свободное время в городе на Неве, желающие прокатятся на теплоходе по рекам и каналам.
Ближайшие даты:
9
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
С собой рекомендуем иметь удобную обувь и одежду по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, встреча в холле отеля «Русь» по адресу: ул. Артиллерийская, 1.10:00-11:00Завершение: Санкт-Петербург, гостиница "Октябрьская", Московский вокзал, станция метро "Пл. Восстания", 19:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы - команда людей, влюбленных в путешествия. Наша миссия - показать туристам, что интересное может быть совсем рядом. А еще - дать возможность переместиться в другую атмосферу и отдохнуть душой. В нашем штате профессиональные гиды и водители. Путешествуем на больших туристических автобусах 45-50 мест. Ждем вас на наших экскурсиях!Задать вопрос
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