В один из дней тура вы сами решите, куда отправиться: в старинный Выборг на берег Финского залива и живописный парк Монрепо или в Карелию с её водопадами и каньонами в легендарном парке «Рускеала». В другие дни мы погуляем по знаменитым пригородам Санкт-Петербурга. Вы узнаете их историю и полюбуетесь изящной архитектурой и скульптурами.



Также у вас будет свободное время в городе на Неве, желающие прокатятся на теплоходе по рекам и каналам.