13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные символы города на Неве и открыть его секреты на небанальной групповой прогулке

Ирина
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Ирина – представитель гидов
Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград, Питер — у города на Неве столько же граней, сколько и имен.

Мы прогуляемся по самым знаковым уголкам Петербурга — от Эрмитажа до Дома Зингера, от Невского до уютных кофеен.

Вы проникнетесь легендами и историями Северной столицы, развеете мифы о городе и непременно полюбите его так же, как мы.
650 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча от площади Островского
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии13 отзывов
4.77
Петербург с первого взгляда
Петербург с первого взгляда

Что вас ждёт

Петербург с открыток
За три часа вы познакомитесь с визитными карточками города на Неве и пройдете по его красивейшим улицам и проспектам. Увидите магазин купцов Елисеевых с изысканной отделкой, витражами и скульптурами, рассмотрите здание Цирка на Фонтанке, Русский музей и дворец Белосельских-Белозерских. Пройдете мимо знакового книжного магазина в Доме Зингера, увидите красочный храм Спас на Крови, а с Марсова поля полюбуетесь Летним садом и мистическим Михайловским замком. С берега Невы рассмотрим Петропавловскую крепость и поговорим об истоках Петербурга, исследуем Дворцовую площадь и выясним, почему Адмиралтейство изначально строилось как обычная верфь. И, конечно, не обойдем вниманием старинный Аничков мост и один из главных ансамблей города — Стрелку Васильевского острова.

Открыть секреты города на Неве
Мы успеем не только осмотреть петербургские дворцы и музеи, реки и каналы, но и поговорим об историях, которые скрываются за барочными фасадами, и знаменитых легендах Сантк-Петербурга. Приготовьтесь разрушить пару мифов о Северной столице, найти небанальные точки для фото, вооружиться интересными фактами о городе и погрузиться в его атмосферу. А в завершение прогулки гид с удовольствием ответит на все вопросы о прошлом и настоящем блистательного Петербурга.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия заканчивается на Дворцовой площади — в самом сердце города
  • Возможна оплата банковской картой перед началом экскурсии
Петербург с первого взгляда
Петербург с первого взгляда
Петербург с первого взгляда
Петербург с первого взгляда
Петербург с первого взгляда
Петербург с первого взгляда
Петербург с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура от площади Островского.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Проработав 12 лет гидом в Петербурге, я не особо размышляла, чем заниматься, когда несколько лет назад перебралась в горячо (и взаимно!) любимый Амстердам. За это время я сдружилась с другими гидами, которые, также, как и я, любят дарить путешественникам радость от общения с этим потрясающим городом. Каждый из нас — интересный рассказчик со своей историей и видением мира. Но что остается неизменным для всех — это энтузиазм, с которым мы относимся к каждой экскурсии, неординарный подход и профессионализм настоящих гидов.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсия в целом понравилась. Анна - наш гид - молодая и очень приятная девушка. Экскурсия продолжалась 3 часа в нормальном темпе (никакой беготни, суеты и спешки). Продуманный маршрут, содержательный и познавательный рассказ Анны оставили самые положительные впечатления. А, учитывая, что экскурсия проводилась только для нашей семьи, однозначно, мы с пользой провели время!
26 февраля 2020
Экскурсия не понравилась. У нас была гид Анна, рассказывала скучно, информация очень поверхностная. Спрашиваешь что-нибудь, она не знает :с Для такого качества очень дорого
15 февраля 2020
Впервые в жизни попав в Питер, решил сходить на обзорную экскурсию. Выбирал среди пеших и с небольшими группами. Выбирал долго, в конце концов забронировал одну, потом отменил и выбрал "Петербург с первого взгляда". И это было бинго!
Ровно в назначенное время в назначенном месте я подошел к гиду и... оказался единственным участником экскурсии. Гид Аня - это чудо (в хорошем смысле!). Очень приятный человек, хорошо знающий и любящий свой город. Мы прошлись по всем основным достопримечательностям, рассказ был очень интересным и... человеческим, живым :) Много любопытных, забавных деталей, в то же время я не чуствовал, что перегружен информацией. Аня, спасибо вам огромное! Мое первое знакомство с Санкт-Петербургом удалось на 200%, в том числе благодаря вам.
6 января 2020
Анна. Большое спасибо. У Вас талант не только экскурсовода, но и журналиста. Осмелюсь посоветовать: почитайте очерки о моей Родной Москве Великого В.А.Гиляровского и попробуйте применить к Питеру. Ваши экскурсии приобретут ещё большую глубину с особенностями и зарисовками Питерского колорита и особенностей характеров коренных жителей ХХVIII-ХХ веков.
Спасибо.
25 ноября 2019
Отправляли на экскурсию маму, она была в Петербурге первый раз, пришла очень довольная, ей очень понравилась гид, очень запоминающаяся экскурсия!
27 октября 2019
Замечательные впечатления от экскурсии. Гид была на месте сбора за 15 минут до начала.групра была небольшая и слышно все очень хорошо. Три часа рассказа о городе и его жизни пролетели мгновенно. Интересный маршрут, охватывающий все интересные места. Огромное спасибо. Рекомендую всем, кто первый раз в Питере.
20 октября 2019
Отличная экскурсия! Гид Валентина любит свой город и это ощущается. Экскурсия очень познавательная, я услышала то о чем даже не догадывалась! В конце экскурсии Валентина дала подсказки куда ещё сходить, где вкусно покушать и другие маленькие секретики местного жителя. Спасибо ей большое.
26 сентября 2019
Отличная экскурсия: маршрут, содержание и сам гид Валентина выше всех похвал! Приятно и сразу заметно, когда гид от души доносит материал - это именно такой
19 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась, доброжелательный экскурсовод Валентина отвечает на все вопросы. Несмотря на дождливую погоду 3 часа пешеходной экскурсии пролетели очень быстро. Информацию преподносит интересно, много истории, но в то же время не очень перегружено. В итоге все очень хорошо запоминается. С удовольствием пересказала другим членам моей семьи, которые не были на экскурсии. Думаю, что такая экскурсия подойдёт всем, кто любит ходить пешком и кто хочет узнать обзорно о Санкт-Петербурге.
1 сентября 2019
Выбрала вашу фирму из-за маленькой группы. Терпеть не могу экскурсии с большим количеством народа. Не пожалела ни минуты! Маленькая группа очень мобильна, слышно и видно все прекрасно. Очень порадовала гид Валентина и содержание самой экскурсии, действительно – не банально, а безумно интересно. Без этих всяких: «…посмотрите налево…». Создалось впечатление, что гуляю с друзьями, слушая занимательный рассказ. Одним словом – Молодцы!
Ещё 3 отзыва

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