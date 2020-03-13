13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ждёт

Петербург с открыток

За три часа вы познакомитесь с визитными карточками города на Неве и пройдете по его красивейшим улицам и проспектам. Увидите магазин купцов Елисеевых с изысканной отделкой, витражами и скульптурами, рассмотрите здание Цирка на Фонтанке, Русский музей и дворец Белосельских-Белозерских. Пройдете мимо знакового книжного магазина в Доме Зингера, увидите красочный храм Спас на Крови, а с Марсова поля полюбуетесь Летним садом и мистическим Михайловским замком. С берега Невы рассмотрим Петропавловскую крепость и поговорим об истоках Петербурга, исследуем Дворцовую площадь и выясним, почему Адмиралтейство изначально строилось как обычная верфь. И, конечно, не обойдем вниманием старинный Аничков мост и один из главных ансамблей города — Стрелку Васильевского острова.

Открыть секреты города на Неве

Мы успеем не только осмотреть петербургские дворцы и музеи, реки и каналы, но и поговорим об историях, которые скрываются за барочными фасадами, и знаменитых легендах Сантк-Петербурга. Приготовьтесь разрушить пару мифов о Северной столице, найти небанальные точки для фото, вооружиться интересными фактами о городе и погрузиться в его атмосферу. А в завершение прогулки гид с удовольствием ответит на все вопросы о прошлом и настоящем блистательного Петербурга.