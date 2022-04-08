Что вас ожидает

Путешествие в прошлое

Мы посетим музей «Петровская акватория», где находится гигантский макет Петербурга 18 века. Вы увидите, как выглядел город во времена Петра I и как жили в нем люди. Станете участниками царской охоты, окажетесь на балу в Петергофе, услышите о традициях и привычках горожан. А также узнаете, как строились форты Кронштадта и корабли на Адмиралтейских верфях.

Петербург сегодня

Выйдя на улицу, мы сравним Петровский Петербург с нынешним. Побываем на знаменитых площадях — Исаакиевской, Сенатской, Дворцовой — и погуляем по набережным Невы. В пути поговорим об изменениях, произошедших с городом за последние 300 лет. Если пожелаете, в завершение можно подняться на колоннаду Исаакиевского собора и полюбоваться историческим центром с высоты.

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