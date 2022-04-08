Петербург сквозь века

Увидеть город 18 века в музее «Петровская акватория» и сравнить его с современным

Индивидуальная
Вы когда-нибудь хотели посмотреть на Северную столицу глазами Петра I? Такую возможность дарит замечательный музей «Петровская акватория», где представлен театр-макет Петербурга и пригородов 18 столетия.

Вы понаблюдаете за движением кораблей и карет и за забавными сценками из жизни первых горожан.

А потом сравните их с сегодняшним днем!
Петербург сквозь века
Петербург сквозь века
Петербург сквозь века
Петербург сквозь века
Петербург сквозь века
Петербург сквозь века
Петербург сквозь века
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое

Мы посетим музей «Петровская акватория», где находится гигантский макет Петербурга 18 века. Вы увидите, как выглядел город во времена Петра I и как жили в нем люди. Станете участниками царской охоты, окажетесь на балу в Петергофе, услышите о традициях и привычках горожан. А также узнаете, как строились форты Кронштадта и корабли на Адмиралтейских верфях.

Петербург сегодня

Выйдя на улицу, мы сравним Петровский Петербург с нынешним. Побываем на знаменитых площадях — Исаакиевской, Сенатской, Дворцовой — и погуляем по набережным Невы. В пути поговорим об изменениях, произошедших с городом за последние 300 лет. Если пожелаете, в завершение можно подняться на колоннаду Исаакиевского собора и полюбоваться историческим центром с высоты.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: музей «Петровская акватория» — 500 руб. взрослые, 400 руб. льготные, 300 руб. дети до 18 лет; колоннада Исаакиевского собора — 200 руб.
  • По запросу я могу адаптировать экскурсию для детей и провести ее в формате занимательного квеста

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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