Пройдемся по Невскому и не только ( будут и интересные уютные дворики), увидим те самые места, где когда-то были первые кофейни, поговорим о том, как кофе попал в Петербург при Петре I, обсудим заядлых питерских кофеманов (Екатерину II и Анну Ахматову) и тех, кто был влюблен в кофе и Петербург (Оноре де Бальзак и А. С. Пушкин). Поговорим, как кофе вдохновлял творческих людей на создание шедевров, и в частности о том, как И. О. Бах создал свою кофейную кантату. Обсудим культуру потребления кофе в дореволюционном и современном Петербурге.

Узнаем о традиции “подвешенного” кофе. Вдохновимся рецептом кофе по-петербуржски.

Ну и конечно, выпьем кофе в лучших кофейнях города!