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Петербург со вкусом кофе

Алена С.
Алена С. – Гид из Санкт-Петербурга
Петербург со вкусом кофе
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧘На выходные
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 800 ₽ за экскурсию

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Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе

Что вы увидите

  • 1. Адмиралтейство
  • 2. Здание первой кофейни-кондитерской
  • 3. Невский проспект
  • 4. Церковь св. Петра и Павла
  • 5. Памятник И. Баху
  • 6. Церковь св. Екатерины и бывшее здание ресторана
  • 7. Ресторан "Абрикосов"
  • 8. Подвал бродячей собаки
  • 9. Магазин купцов Елисеевых
  • 10. Памятник Екатерине II и сад
Пройдемся по Невскому и не только ( будут и интересные уютные дворики), увидим те самые места, где когда-то были первые кофейни, поговорим о том, как кофе попал в Петербург при Петре I, обсудим заядлых питерских кофеманов (Екатерину II и Анну Ахматову) и тех, кто был влюблен в кофе и Петербург (Оноре де Бальзак и А. С. Пушкин). Поговорим, как кофе вдохновлял творческих людей на создание шедевров, и в частности о том, как И. О. Бах создал свою кофейную кантату. Обсудим культуру потребления кофе в дореволюционном и современном Петербурге.
Узнаем о традиции “подвешенного” кофе. Вдохновимся рецептом кофе по-петербуржски.
Ну и конечно, выпьем кофе в лучших кофейнях города!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • кофе по пути следования
Начало
🚩 здание Адмиралтейства ( у фонтана)
Место завершения
🏁 сад Екатерины II
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алена С.
Алена С.
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Алена С. проводит ещё 1 экскурсию

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