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Петербург в 15:15 (Красный маршрут)

4.5
11 отзывов
15:15 П.
15:15 П. – Гид из Санкт-Петербурга
Нескучная прогулка 👣 по Петербургу – каждый день в 15:15.

Мы приглашаем вас на пешеходную 2-часовую обзорную экскурсию ⛳ по самым интересным местам Петербурга в небольшой группе (от 1 до 15 человек).
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 900 ₽ за экскурсию

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Петербург в 15:15 (Красный маршрут)
Петербург в 15:15 (Красный маршрут)

Что вы увидите

  • главные достопримечательности на синем маршруте: Триумфальная Арка Главного Штаба, Невский проспект, Исаакиевский собор, Синий мост, Почтамт, Медный всадник, Александровский сад, Адмиралтейство, Зимний дворец, Дворцовая площадь.
  • главные достопримечательности на красном маршруте: Дворцовая площадь, Атланты, дворцы-колодцы, Спас-на- Крови, Михайловский замок, Летний сад, Казанский собор.
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Что входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 ул. Большая Морская д. 2
Петербург в 15:15 (Красный маршрут)
Петербург в 15:15 (Красный маршрут)
Петербург в 15:15 (Красный маршрут)
Петербург в 15:15 (Красный маршрут)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
15:15 П.
15:15 П.
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11 отзывов оставили туристы

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