Что вы увидите
- главные достопримечательности на синем маршруте: Триумфальная Арка Главного Штаба, Невский проспект, Исаакиевский собор, Синий мост, Почтамт, Медный всадник, Александровский сад, Адмиралтейство, Зимний дворец, Дворцовая площадь.
- главные достопримечательности на красном маршруте: Дворцовая площадь, Атланты, дворцы-колодцы, Спас-на- Крови, Михайловский замок, Летний сад, Казанский собор.
Начало и место завершения
🚩 ул. Большая Морская д. 2
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- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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15:15 П.
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