15:15 П. – Гид из Санкт-Петербурга

Нескучная прогулка 👣 по Петербургу – каждый день в 15:15.



Мы приглашаем вас на пешеходную 2-часовую обзорную экскурсию ⛳ по самым интересным местам Петербурга в небольшой группе (от 1 до 15 человек).