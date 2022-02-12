Петербург в деталях

Пройти по уютным небольшим улицам в центре города и узнать о них интересные факты

5
1 отзыв
Индивидуальная
По Северной столице можно гулять бесконечно, все время узнавая что-то новое.

Каждый переулок скрывает таинственные сюжеты, а стены домов хранят память о знаменитых людях и невероятных событиях.

Приглашаю вместе погрузиться в удивительные городские истории.

Вы услышите о «русском Гамлете», последнем дне Александра II, владельце Михайловского замка.

И это далеко не всё!
Петербург в деталях
Петербург в деталях
Петербург в деталях
Петербург в деталях
Петербург в деталях
Петербург в деталях
Петербург в деталях
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Что вас ожидает

От Невского проспекта до Михайловского замка

Наша прогулка начнется у Екатерининского сада: вы узнаете, чем он знаменит и какие интересные истории с ним связаны. Далее я покажу Манежную площадь и расскажу, как она застраивалась. Еще одной важной остановкой на нашем пути станет храм Спас на Крови. Мы поговорим о его архитектурных особенностях, детально рассмотрим фасад и оценим необычное изображение на колокольне. В завершение вы увидите Михайловский замок и услышите о печальной судьбе его владельца.

Занимательные истории

Кем были люди, увековеченные в скульптурах на площади Островского, и что на ней делает Екатерина II? Каким был последний маршрут Александра II? Кого называли «русским Гамлетом» и почему? Сколько памятников можно найти на одной из самых маленьких улочек в городе? Какая логика заключена в названии каждой улицы, по которой мы пройдем? В формате непринужденной беседы я подробно отвечу на эти и многие другие вопросы!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Островского
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Денис
12 фев 2022
Огромная благодарность Татьяне за интересную, увлекательную и познавательную обзорную экскурсию. Программа идеально подходит для первых дней пребывания в Санкт-Петербурге и предоставляет отличную возможность познакомиться с городом. Рекомендую.

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