Что вас ожидает

От Невского проспекта до Михайловского замка

Наша прогулка начнется у Екатерининского сада: вы узнаете, чем он знаменит и какие интересные истории с ним связаны. Далее я покажу Манежную площадь и расскажу, как она застраивалась. Еще одной важной остановкой на нашем пути станет храм Спас на Крови. Мы поговорим о его архитектурных особенностях, детально рассмотрим фасад и оценим необычное изображение на колокольне. В завершение вы увидите Михайловский замок и услышите о печальной судьбе его владельца.

Занимательные истории

Кем были люди, увековеченные в скульптурах на площади Островского, и что на ней делает Екатерина II? Каким был последний маршрут Александра II? Кого называли «русским Гамлетом» и почему? Сколько памятников можно найти на одной из самых маленьких улочек в городе? Какая логика заключена в названии каждой улицы, по которой мы пройдем? В формате непринужденной беседы я подробно отвечу на эти и многие другие вопросы!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.