Петербург в мини-группе: экскурсия по центру города на минивэне

С комфортом исследовать главные места и послушать нескучные рассказы о Северной столице

Чтобы загруженный городской транспорт и капризы погоды не испортили ваше впечатление о Северной столице, выбирайте нашу обзорную экскурсию в мини-группе до 15 человек.

Вас ждут самые красивые виды Петербурга и рассказы о его исторической части, застройке и знаменитых жителях. Поездка по большому городу должна быть именно такой — лëгкой, комфортной и познавательной!
Петербург в мини-группе: экскурсия по центру города на минивэне
Петербург в мини-группе: экскурсия по центру города на минивэне
Петербург в мини-группе: экскурсия по центру города на минивэне
Петербург в мини-группе: экскурсия по центру города на минивэне
Петербург в мини-группе: экскурсия по центру города на минивэне
Петербург в мини-группе: экскурсия по центру города на минивэне
Петербург в мини-группе: экскурсия по центру города на минивэне
Петербург в мини-группе: экскурсия по центру города на минивэне
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ваш комфорт — наш приоритет

Мы предусмотрели всё для того, чтобы поездка оставила лучшие впечатления: комфортный минивэн, питьевую воду для каждого гостя и спланированный маршрут с нужным количеством остановок. Вы побываете в самом сердце города — и на всём пути вместо толп людей вас будет окружать тёплая компания (максимум 15 гостей и гид).

Всё о городе на Неве

За 2,5 часа мы проедем от Дворцовой площади до Стрелки Васильевского острова. Сделаем остановки возле знаковых мест: это Зимний дворец с гранитными атлантами, Медный всадник, Михайловский замок и Марсово поле, площадь Искусств и Русский музей. Осмотрим самые красивые церкви и соборы Петербурга — торжественный Исакий и «пряничный» Спас на Крови. Вместе с гидом вы охватите все вехи истории:

  • выясните, как и по какой причине появился Петербург и какого размера он был изначально;
  • поймете, по какому принципу строился город, и оцените, насколько этот план оказался удобен;
  • раскроете тайны мистического Васильевского острова и узнаете, чья ладонь оберегает город;
  • разберетесь, почему все дома в центре Петербурга одной высоты и зачем с Невского проспекта убрали деревья.

Вас ждут загадки на внимательность и исторические анекдоты, байки, легенды и городской фольклор. Кроме того, мы будем рады поделиться рекомендациями для дальнейшего пребывании в городе и посоветовать наши любимые кафе и музеи.

Организационные детали

  • Экскурсия рекомендована для взрослых и детей от 7 лет (есть бустер)
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе с кондиционером и большими окнами
  • Обратите внимание, что часть мест находятся против движения автомобиля, заранее места не бронируются
  • Количество остановок и объектов на маршруте зависят от дорожной ситуации
  • Экскурсию можно заказать в индивидуальном формате, детали уточняйте в личных сообщениях

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🔭Обзорные🏰Дворцы, замки и особнякиИсаакиевский собор🗽Популярные места🖼Музеи🙏РелигиозныеНевский проспектЗимний дворецСпас на КровиМедный всадникНа минивэне🚐На микроавтобусе

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Обзорная авто-экскурсия по Петербургу в мини-группе
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 16 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
9 отзывов
Обзорная авто-экскурсия по Петербургу в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
на Площади Искусств
Сегодня
25 дек
26 дек
28 дек
2 220 за 1 человека
Петербург - обзорная экскурсия в мини-группе
4 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
Нет отзывов
Петербург - обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузиться в прошлое Северной столицы в путешествии по ее самым знаковым местам
на площади Искусств
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
21001 890 за 1 человека
Места силы Петербурга
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Места силы Петербурга
Во время нашей экскурсии мы будем исследовать историю и культуру Северной столицы
Загородный пр. , 52 лит. А
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
5 000 за 1 человека
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
2.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 18 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
24 отзыва
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Проехать по парадным достопримечательностям и узнать о прошлом города от любящих его жителей
на площади Искусств
24 дек
31 дек
14 янв
21 янв
1 700 за 1 человека
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
4 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
до 18 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
5
10 отзывов
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Наша экскурсия идеально подойдёт для знакомства с Петербургом
Площадь Искусств, дом 1
Сегодня
22 дек
23 дек
25 дек
1 800 за 1 человека
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
3 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Валерий
Валерий
4.9
222 отзыва
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Приглашаем вас на авторский моноспектакль, в котором драматичная
Садовая ул. , д. 17
Сегодня
21 дек
23 дек
24 дек
1 590 за 1 человека
Квест-экскурсия «Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера»
3.5 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Квест
Организатор экскурсии Олег
Олег
5
1 отзыв
Квест-экскурсия «Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера»
Автобусно-пешеходная квест-экскурсия по самым необычным местам Северной столицы
Водитель заберет вас, где скажите
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
6 500 за 1 человека
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
8 отзывов
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
4 600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ползком
Ползком
4.8
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
История Северной столицы - это больше
по договоренности
3 500 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Пушкину на минивене
7 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии ЛенбаТур
ЛенбаТур
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Пушкину на минивене
Индивидуальная экскурсия за один день позволит осмотреть главные исторические достопримечательности Санкт-Петербурга
Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города
от 13 500 за всё до 20 чел.
Гранд-тур по Санкт-Петербургу: обзорная экскурсия в мини-группе
4 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Гранд-тур по Санкт-Петербургу: обзорная экскурсия в мини-группе
Насладиться открыточными видами и услышать любопытные городские истории
у Михайловского театра на Площади Искусств
22 дек
23 дек
25 дек
29 дек
1 600 за 1 человека
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости (для орг. групп)
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 40 чел.
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости (для орг. групп)
Совершите путешествие протяженностью более 14 километров по историческому центру Петербурга
По договоренности
от 9 800 за всё до 19 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ