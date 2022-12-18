Чтобы загруженный городской транспорт и капризы погоды не испортили ваше впечатление о Северной столице, выбирайте нашу обзорную экскурсию в мини-группе до 15 человек. Вас ждут самые красивые виды Петербурга и рассказы о его исторической части, застройке и знаменитых жителях. Поездка по большому городу должна быть именно такой — лëгкой, комфортной и познавательной!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ваш комфорт — наш приоритет

Мы предусмотрели всё для того, чтобы поездка оставила лучшие впечатления: комфортный минивэн, питьевую воду для каждого гостя и спланированный маршрут с нужным количеством остановок. Вы побываете в самом сердце города — и на всём пути вместо толп людей вас будет окружать тёплая компания (максимум 15 гостей и гид).

Всё о городе на Неве

За 2,5 часа мы проедем от Дворцовой площади до Стрелки Васильевского острова. Сделаем остановки возле знаковых мест: это Зимний дворец с гранитными атлантами, Медный всадник, Михайловский замок и Марсово поле, площадь Искусств и Русский музей. Осмотрим самые красивые церкви и соборы Петербурга — торжественный Исакий и «пряничный» Спас на Крови. Вместе с гидом вы охватите все вехи истории:

выясните, как и по какой причине появился Петербург и какого размера он был изначально;

поймете, по какому принципу строился город, и оцените, насколько этот план оказался удобен;

раскроете тайны мистического Васильевского острова и узнаете, чья ладонь оберегает город;

разберетесь, почему все дома в центре Петербурга одной высоты и зачем с Невского проспекта убрали деревья.

Вас ждут загадки на внимательность и исторические анекдоты, байки, легенды и городской фольклор. Кроме того, мы будем рады поделиться рекомендациями для дальнейшего пребывании в городе и посоветовать наши любимые кафе и музеи.

Организационные детали