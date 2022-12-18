Мы предусмотрели всё для того, чтобы поездка оставила лучшие впечатления: комфортный минивэн, питьевую воду для каждого гостя и спланированный маршрут с нужным количеством остановок. Вы побываете в самом сердце города — и на всём пути вместо толп людей вас будет окружать тёплая компания (максимум 15 гостей и гид).
За 2,5 часа мы проедем от Дворцовой площади до Стрелки Васильевского острова. Сделаем остановки возле знаковых мест: это Зимний дворец с гранитными атлантами, Медный всадник, Михайловский замок и Марсово поле, площадь Искусств и Русский музей. Осмотрим самые красивые церкви и соборы Петербурга — торжественный Исакий и «пряничный» Спас на Крови. Вместе с гидом вы охватите все вехи истории:
Вас ждут загадки на внимательность и исторические анекдоты, байки, легенды и городской фольклор. Кроме того, мы будем рады поделиться рекомендациями для дальнейшего пребывании в городе и посоветовать наши любимые кафе и музеи.