Автобусная экскурсия в грандиозную императорскую резиденцию
В группе до 30 человек вы отправитесь в пышный дворцово-парковый комплекс, ставший одной из главных достопримечательностей Северной столицы.
Вы познакомитесь с историей дворца, изучите парадные залы и рассмотрите личные вещи членов императорской семьи.
А также услышите о тонкостях планировки русского Версаля и увидите знаковые памятники Нижнего парка.
Вы познакомитесь с историей дворца, изучите парадные залы и рассмотрите личные вещи членов императорской семьи.
А также услышите о тонкостях планировки русского Версаля и увидите знаковые памятники Нижнего парка.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Путь из Петербурга в Петергоф займёт примерно час. По дороге гид познакомит вас с прошлым музея-заповедника и расскажет об исторических фигурах, связанных с комплексом.
- Большой петергофский дворец. Начнём с экскурсии по величественному сооружению, который на протяжении многих десятилетий был центром светской жизни — здесь проходили праздники, приёмы, балы и маскарады, на которые приглашалось до трех тысяч гостей! С гидом вы исследуете парадные залы, перенесётесь в императорскую эпоху и сделаете эффектные фотографии.
- «Особая кладовая». В западном флигеле Большого дворца вы также осмотрите музейную экспозицию, размещённую в «Корпусе под Гербом», купол которого увенчан золотым двуглавым орлом. В комнатах этого корпуса жили знатные гости и члены императорской семьи. Именно здесь начинались торжественные шествия по анфиладе парадных залов, здесь одевали в свадебный наряд невест перед церемонией венчания… В «Особой кладовой» вам расскажут об особых реликвиях отечественной истории — вещах, принадлежавших российским императорам и императрицам.
- Нижний парк. И конечно, вы исследуете главную достопримечательность Петергофа — парк с фонтанами, украшающими всю территорию заповедника. Здесь их порядка двухсот, поэтому ансамбль часто называют столицей фонтанов или русским Версалем. Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и сохранил все особенности своих французских оригиналов. О принципах планировки и самых ярких памятниках ансамбля вы узнаете на экскурсии.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии — 8 часов, из них 2 часа мы проведём в дороге, в течение дня у вас будет около 40 минут свободного времени.
- Трансфер на комфортабельном автобусе, билеты и полное сопровождение гида включены в стоимость экскурсии, обед оплачивается дополнительно.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. Невский проспект
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы — команда молодых и опытных экспертов в сфере туризма. Мы создаем оригинальные экскурсии, над которыми работают историки, гиды, актёры и режиссёры. Нами движет безусловная любовь к Петербургу и желание разделить её с каждым. Мы хотим, чтобы вы уловили настроение города, почувствовали его ритм и подружились с ним.
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