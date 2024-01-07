Смешенная: автобусная и пешеходная.
Что вас ожидает:
- Петергоф
- Большой дворец
Описание
Вас ждет автобусная экскурсия в Петродворец. Самый знаменитый музей-заповедник России, Петергоф, ежегодно посещается миллионами туристов. В ходе экскурсии вы познакомитесь с дворцово-парковым ансамблем, расположенным вдоль Петергофского шоссе.
Вам ждет увлекательная прогулка по самым красивым местам Петергофа, его история и загадки, которая завершится на выходе к дворцу Монплезир, где расположена великолепная смотровая площадка с видом на Финский залив.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты в парк и дворец
- Что не входит
- Обед Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:30, 12:30Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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