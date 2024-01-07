Петергоф (Большой дворец в несезон)

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Смешенная: автобусная и пешеходная.
Петергоф (Большой дворец в несезон)
Петергоф (Большой дворец в несезон)
Петергоф (Большой дворец в несезон)
Петергоф (Большой дворец в несезон)

Что вас ожидает:

  • Петергоф
  • Большой дворец

Описание

Вас ждет автобусная экскурсия в Петродворец. Самый знаменитый музей-заповедник России, Петергоф, ежегодно посещается миллионами туристов. В ходе экскурсии вы познакомитесь с дворцово-парковым ансамблем, расположенным вдоль Петергофского шоссе.

Вам ждет увлекательная прогулка по самым красивым местам Петергофа, его история и загадки, которая завершится на выходе к дворцу Монплезир, где расположена великолепная смотровая площадка с видом на Финский залив.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты в парк и дворец
Что не входит
  • Обед Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:30, 12:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Можно с детьмиИстория и архитектураНеобычныеМузеиИстория и культураДворцы, замки и особнякиПетергофВыездныеПопулярные места

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2828 отзывов
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Невский проспект, 85
Завтра
8 янв
9 янв
10 янв
от 2 100 за человека
Большой дворец в Петергофе: групповая экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
7 отзывов
Большой дворец в Петергофе: групповая экскурсия из Петербурга
Посетить знаменитую императорскую резиденцию - без сезонной туристической суеты (билеты включены)
в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Сегодня
Завтра
8 янв
9 янв
2 000 за человека
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
1 отзыв
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
Посетить Большой дворец и Нижний парк на групповой экскурсии
в районе станции метро «Площадь Восстания»
Сегодня
9 янв
11 янв
13 янв
18801 692 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ