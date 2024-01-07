Вас ждет автобусная экскурсия в Петродворец. Самый знаменитый музей-заповедник России, Петергоф, ежегодно посещается миллионами туристов. В ходе экскурсии вы познакомитесь с дворцово-парковым ансамблем, расположенным вдоль Петергофского шоссе.

Вам ждет увлекательная прогулка по самым красивым местам Петергофа, его история и загадки, которая завершится на выходе к дворцу Монплезир, где расположена великолепная смотровая площадка с видом на Финский залив.