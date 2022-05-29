Петергоф - город фонтанов

Петергоф - город фонтанов
Петергоф - город фонтанов
Петергоф - город фонтанов
Петергоф - город фонтанов
Петергоф - город фонтанов
Петергоф - город фонтанов

Что вас ожидает 🤩

  • Императорский тракт из Петербурга в Петергоф
  • Петергофский парк, фонтаны
  • Большой дворец
Вдохновившись Версальскими садами, Петр I повелел разработать дворцово-парковый ансамбль наподобие французских парков. Результат превзошел все ожидания. На сегодняшний день Петергофский парк - это более 100 фонтанов, мраморная скульптура, парковые павильоны, дворцы и масса тропинок, петляющих по тенистым аллеям. Петергоф - это история, трагедия судеб, шутихи Петра и труд тысяч людей восстанавливавших ансамбль после Великой отечественной войны. Обо всем этом поговорим в ходе нашей экскурсии.
Повествование гида начнется с первых минут вашего путешествия. В пути вы узнаете где именно проходил Императорский тракт, соединивший Северную столицу с летней резиденцией русских императоров, услышите историю этих мест, с какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа и почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировался к постройке в Стрельне и позднее был перенесен.
Во время прогулки по парку, мы насладимся прекрасными фонтанами, услышим интересные истории о них, ведь по замыслу Петра Великого, каждый из фонтанов в этом парке должен был чему-то учить и о чем то повествовать. Мы обязательно дойдем до самых прекрасных и зрелищных локаций парка, узнаем кто и как строил Большой дворец, почему Петр I не любил в нем находиться и откуда взялось название Монплезир у малого морского дворца на берегу финского залива. Подойдя к Эрмитажу, обсудим специфику подачи блюд, а у менажерных фонтанов у золотой горы, в очередной раз поговорим о гении первого русского императора.
Петергоф - это не только восторг от прекрасных фонтанов, это уникальное архитектурно-инженерное сооружение, целостный механизм, функционирующий без помп и насосов вот уже 300 лет и этим не возможно не восхититься.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в парк 500 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: забор из отеля
Завершение: отель заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно

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