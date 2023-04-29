Погулять по знаменитому парку, узнать его историю и полюбоваться роскошными фонтанами
Всего за 40 минут вы переместитесь из центра Петербурга в русский Версаль, где вас будет ждать наш гид. Билеты на метеор мы поможем вам купить заранее. В Петергофе вы отправитесь на пешую прогулку по парку в мини-группе до 12 человек. Увидите фонтаны, мраморные скульптуры, старинные павильоны и дворцы. Услышите, как они создавались и какие интересные факты с ними связаны.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Петергофский парк в мини-группе
Вы отправитесь в путешествие по тенистым аллеям парка и услышите историю этих мест. Наш профессиональный гид расскажет:
- С какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа
- Почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировали возвести в Стрельне
- Как создавался Большой дворец и почему Пётр I не любил в нем находиться
- Откуда взялось название Монплезир применительно к Малому Морскому дворцу
- В чём выражалась специфика подачи блюд в павильоне Эрмитаж
После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по Петергофу до обратного метеора. Билеты на него мы купим для вас заранее на желаемое время.
Организационные детали
- В Петергоф и обратно вы добираетесь самостоятельно на метеоре, мы помогаем вам в покупке билета
- Билеты на метеор оплачиваются дополнительно, цена зависит от выбранного вами класса. Взрослые/дети до 12 лет: бизнес — 1700/800 руб, комфорт — 1300/700 руб, эконом — 1100/600 руб. В случае отсутствия доступных билетов на метеоры этой компании, выкупаются билеты у других. Стоимость может быть выше.
- Билеты в Петергофский парк включены в стоимость
- Все объекты мы осматриваем снаружи
в субботу в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Адмиралтейской набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 10:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 257 экскурсий для 551 туриста
Я аккредитованный гид-переводчик по Петербургу и пригородам. В туризме работаю уже 7 лет и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мне отдаться делу не на 100, а на 200%. Я увлекаюсь историей прекрасного города и живших в нем людей. И именно изучение особенностей жизни 18-20 вв. позволяет мне создать уникальные экскурсии, а также привнести новое в уже, казалось бы, хорошо известное и знакомое. Я работаю с командой гидов. Это проверенные, аккредитованные Правительством Санкт-Петербурга, ответственные коллеги, который помогут вам покорить наш прекрасный город.
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