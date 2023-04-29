Петергоф на метеоре

Погулять по знаменитому парку, узнать его историю и полюбоваться роскошными фонтанами

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Ответы на вопросы
Всего за 40 минут вы переместитесь из центра Петербурга в русский Версаль, где вас будет ждать наш гид. Билеты на метеор мы поможем вам купить заранее. В Петергофе вы отправитесь на пешую прогулку по парку в мини-группе до 12 человек. Увидите фонтаны, мраморные скульптуры, старинные павильоны и дворцы. Услышите, как они создавались и какие интересные факты с ними связаны.
Петергоф на метеоре
Петергоф на метеоре
Петергоф на метеоре
Петергоф на метеоре
Петергоф на метеоре
Петергоф на метеоре
Ближайшие даты:
29
апр
6
мая
13
мая
20
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петергофский парк в мини-группе

Вы отправитесь в путешествие по тенистым аллеям парка и услышите историю этих мест. Наш профессиональный гид расскажет:

  • С какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа
  • Почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировали возвести в Стрельне
  • Как создавался Большой дворец и почему Пётр I не любил в нем находиться
  • Откуда взялось название Монплезир применительно к Малому Морскому дворцу
  • В чём выражалась специфика подачи блюд в павильоне Эрмитаж

После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по Петергофу до обратного метеора. Билеты на него мы купим для вас заранее на желаемое время.

Организационные детали

  • В Петергоф и обратно вы добираетесь самостоятельно на метеоре, мы помогаем вам в покупке билета
  • Билеты на метеор оплачиваются дополнительно, цена зависит от выбранного вами класса. Взрослые/дети до 12 лет: бизнес — 1700/800 руб, комфорт — 1300/700 руб, эконом — 1100/600 руб. В случае отсутствия доступных билетов на метеоры этой компании, выкупаются билеты у других. Стоимость может быть выше.
  • Билеты в Петергофский парк включены в стоимость
  • Все объекты мы осматриваем снаружи

в субботу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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