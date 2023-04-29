Всего за 40 минут вы переместитесь из центра Петербурга в русский Версаль, где вас будет ждать наш гид. Билеты на метеор мы поможем вам купить заранее. В Петергофе вы отправитесь на пешую прогулку по парку в мини-группе до 12 человек. Увидите фонтаны, мраморные скульптуры, старинные павильоны и дворцы. Услышите, как они создавались и какие интересные факты с ними связаны.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петергофский парк в мини-группе

Вы отправитесь в путешествие по тенистым аллеям парка и услышите историю этих мест. Наш профессиональный гид расскажет:

С какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа

Почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировали возвести в Стрельне

Как создавался Большой дворец и почему Пётр I не любил в нем находиться

Откуда взялось название Монплезир применительно к Малому Морскому дворцу

В чём выражалась специфика подачи блюд в павильоне Эрмитаж

После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по Петергофу до обратного метеора. Билеты на него мы купим для вас заранее на желаемое время.

Организационные детали