Петергоф построен в начале 18 столетия по приказу Петра I на берегу Финского залива. Он сразу стал главной императорской резиденцией и символом выхода Российской державы к Балтийскому морю. Мировую славу Петергофу принесла его грандиозная система фонтанов. В верхнем и нижнем парке 🌳 больше 150 фонтанов и 4 каскада. Миллионы туристов со всего мира приезжают в Петергоф, чтобы увидеть это удивительное зрелище.
ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПАСПОРТ!
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
Трассовая экскурсия
Входные билеты в Нижний парк
Что не входит
Входные билеты во дворец
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Питание не предусмотрено, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
экскурсия по территории парка (запрещено из-за пандемии)
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 87/2
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