  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Петергоф (парк, фонтаны)

4.1
116 отзывов
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга
Петергоф (парк, фонтаны)
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🖼Музеи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя

  • 1 800 ₽ за человека

    Купить билеты
Петергоф (парк, фонтаны)

Что вы увидите

  • Нижний парк
  • Верхний сад
  • Фонтаны
  • Каскады
Петергоф построен в начале 18 столетия по приказу Петра I на берегу Финского залива. Он сразу стал главной императорской резиденцией и символом выхода Российской державы к Балтийскому морю. Мировую славу Петергофу принесла его грандиозная система фонтанов. В верхнем и нижнем парке 🌳 больше 150 фонтанов и 4 каскада. Миллионы туристов со всего мира приезжают в Петергоф, чтобы увидеть это удивительное зрелище.
ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПАСПОРТ!
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
  • Трассовая экскурсия
  • Входные билеты в Нижний парк
Что не входит
  • Входные билеты во дворец
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Питание не предусмотрено, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
  • экскурсия по территории парка (запрещено из-за пандемии)
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 87/2

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

116 отзывов оставили туристы

Ленинград-Тур проводит ещё 5 экскурсий

Кронштадт с теплоходной прогулкой
1 700
6 часов
Кронштадт с теплоходной прогулкой
174 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
900
3 часа
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
91 отзыв
Малая обзорная
900
3 часа
Малая обзорная
84 отзыва
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
1 600
4 часа
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
61 отзыв
Мифы и легенды Петербурга
900
3 часа
Мифы и легенды Петербурга
44 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва