Петергоф построен в начале 18 столетия по приказу Петра I на берегу Финского залива. Он сразу стал главной императорской резиденцией и символом выхода Российской державы к Балтийскому морю. Мировую славу Петергофу принесла его грандиозная система фонтанов. В верхнем и нижнем парке 🌳 больше 150 фонтанов и 4 каскада. Миллионы туристов со всего мира приезжают в Петергоф, чтобы увидеть это удивительное зрелище.

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