Петергоф — это не только восторг от прекрасных фонтанов, это уникальное архитектурно-инженерное сооружение, целостный механизм, функционирующий без помп и насосов вот уже 300 лет и этим невозможно не восхититься.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Императорский тракт
- Константиновский дворец
- Михайловская дача
- Большой Петергофский дворец
- Фонтаны
- Самсон
- Монплезир
- Финский залив
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Вдохновившись Версальскими садами, Петр I повелел разработать дворцово-парковый ансамбль наподобие французских парков. Результат превзошел все ожидания. На сегодняшний день Петергофский парк — это более 100 фонтанов, мраморная скульптура, парковые павильоны, дворцы и масса тропинок, петляющих по тенистым аллеям.
Вы узнаете, где именно проходил Императорский тракт, соединивший Северную столицу с летней резиденцией русских императоров, услышите историю этих мест, с какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа и почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировался к постройке в Стрельне и позднее был перенесен.
Во время прогулки мы насладимся прекрасными фонтанами, услышим интересные истории о них, ведь по замыслу Петра Великого, каждый из фонтанов в этом парке должен был чему-то учить и о чем то повествовать.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- транспортное сопровождение,
- услуги гида,
- входные билеты в парк.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Суббота в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное сопровождение
- Услуги гида
- Входные билеты в парк
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Пл. Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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