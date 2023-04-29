Что вас ждет

Вдохновившись Версальскими садами, Петр I повелел разработать дворцово-парковый ансамбль наподобие французских парков. Результат превзошел все ожидания. На сегодняшний день Петергофский парк — это более 100 фонтанов, мраморная скульптура, парковые павильоны, дворцы и масса тропинок, петляющих по тенистым аллеям.

Вы узнаете, где именно проходил Императорский тракт, соединивший Северную столицу с летней резиденцией русских императоров, услышите историю этих мест, с какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа и почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировался к постройке в Стрельне и позднее был перенесен.

Во время прогулки мы насладимся прекрасными фонтанами, услышим интересные истории о них, ведь по замыслу Петра Великого, каждый из фонтанов в этом парке должен был чему-то учить и о чем то повествовать.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

транспортное сопровождение,

услуги гида,

входные билеты в парк.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.