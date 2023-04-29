Петергоф - русский Версаль

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Ответы на вопросы
Петергоф — это не только восторг от прекрасных фонтанов, это уникальное архитектурно-инженерное сооружение, целостный механизм, функционирующий без помп и насосов вот уже 300 лет и этим невозможно не восхититься.
Петергоф - русский Версаль
Петергоф - русский Версаль
Петергоф - русский Версаль
Петергоф - русский Версаль
Петергоф - русский Версаль
Петергоф - русский Версаль
Ближайшие даты:
29
апр
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Императорский тракт
  • Константиновский дворец
  • Михайловская дача
  • Большой Петергофский дворец
  • Фонтаны
  • Самсон
  • Монплезир
  • Финский залив
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Вдохновившись Версальскими садами, Петр I повелел разработать дворцово-парковый ансамбль наподобие французских парков. Результат превзошел все ожидания. На сегодняшний день Петергофский парк — это более 100 фонтанов, мраморная скульптура, парковые павильоны, дворцы и масса тропинок, петляющих по тенистым аллеям.
Вы узнаете, где именно проходил Императорский тракт, соединивший Северную столицу с летней резиденцией русских императоров, услышите историю этих мест, с какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа и почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировался к постройке в Стрельне и позднее был перенесен.
Во время прогулки мы насладимся прекрасными фонтанами, услышим интересные истории о них, ведь по замыслу Петра Великого, каждый из фонтанов в этом парке должен был чему-то учить и о чем то повествовать.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортное сопровождение,
  • услуги гида,
  • входные билеты в парк.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Суббота в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги гида
  • Входные билеты в парк
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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