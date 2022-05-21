Петергоф: триумф Петра I и «Весенний праздник фонтанов»

Вас ждет ежегодный триумфальный праздник фонтанов Петергофа

5
1 оценка
Вас ждет ежегодный триумфальный праздник фонтанов Петергофа.

Мы прогуляемся по величественному дворцово-парковому ансамблю.

Вы увидите знаменитый фонтан «Самсон», посетите Большой Петергофский дворец и дворец Монплезир и полюбуетесь на панорамы Финского залива.

Вас ждет познавательная экскурсия с историями о формировании Петергофа, его фонтанов и памятников архитектуры.
Петергоф: триумф Петра I и «Весенний праздник фонтанов»
Петергоф: триумф Петра I и «Весенний праздник фонтанов»
Петергоф: триумф Петра I и «Весенний праздник фонтанов»
Петергоф: триумф Петра I и «Весенний праздник фонтанов»
Петергоф: триумф Петра I и «Весенний праздник фонтанов»
Петергоф: триумф Петра I и «Весенний праздник фонтанов»
Петергоф: триумф Петра I и «Весенний праздник фонтанов»

Что вас ожидает 🤩

  • Петергоф:
  • Верхний сад
  • Фонтаны Нижнего парка
  • Большой дворец
  • Дворец Монплезир

Триумфальные праздники фонтанов

Два раза в год в мае и сентябре Большой каскад превращается в сцену, на которой проходят театрализованные представления, связанные с вехами главной императорской резиденции. В этом году музей подготовил рассказ о работе водоподводящей системы, которая обеспечивает жизнедеятельность фонтанов Нижнего парка.

Фонтаны

Во время нашего небольшого путешествия в Петергоф я расскажу о том, как возник замысел резиденции, как царь Пётр Первый, вдохновившись фонтанами Версаля, задумал создать резиденцию не просто не уступающую, а превосходящую по своей роскоши французскую фонтанную столицу. В парках Петергофа свыше 100 фонтанов, работающих на протяжении всего дня без помощи насосных систем.

Дворцы

Помимо фонтанов в парке масса малых дворцов и павильонов для отдыха, которые работают только летом. Один из них — дворец, который Пётр I называл образцовым жилищем образованного европейца. При всей нарядности и парадности Большого дворца с каскадом, впечатляющим любого гостя, аскетичный Монплезир и сад внутри каре, создают необходимую атмосферу для тихой, семейной жизни, и подчёркивают сдержанность, которую ценил правитель.

Важно знать:

  • Входные билеты не входят в стоимость экскурсии. Мы рекомендуем приобретать их заранее на официальном сайте музея-заповедника «Петергоф».
  • Нижний парк: 450 руб.
  • Большой дворец: 450 руб.
  • Малый музей: 300 руб.

• Трансфер от Петербурга и обратно на автомобиле входит в стоимость. Если вы хотите отправится на метеоре, билет приобретается отдельно. Стоимость в одну сторону (Взрослый/Детский до 12 лет):

  • Стандарт 850/500 руб.
  • У окна 900/550 руб.
  • Бизнес 1400/700 руб.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Нижний парк: 450 р.
  • Большой дворец: 450 р.
  • Малый музей: 300 р.
  • Рекомендуем приобрести билеты заранее на официальном сайте музея-заповедника «Петергоф».
  • Билет на метеор в одну сторону:
  • Взрослый/Детский до 12 лет
  • Стандарт 850/500
  • У окна 900/550
  • Бизнес 1400/700
Место начала и завершения?
По договоренности (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: 22 мая в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🏛История и архитектура🏡Выездные☀️На весь деньПетергоф🗽Достопримечательности⛲️Фонтаны

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Праздничное открытие фонтанов в Петергофе
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
5
3 отзыва
Праздничное открытие фонтанов в Петергофе
21 мая 2022 года в 13:00 на Большом каскаде в Нижнем парке состоится Весенний праздник фонтанов «Виват, Ассамблея!»
21 мая
2 300 за 1 человека
Праздничное открытие фонтанов с посещением Большого дворца
6 часов
🚌 На автобусе
Входной билет
Визит
Нет отзывов
Праздничное открытие фонтанов с посещением Большого дворца
В субботу, 21 мая 2022 года, на Большом каскаде в Петергофе состоится весенний праздник фонтанов, который по традиции
21 мая
от 2 900 за 1 человека
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
45 минут
🚀 На метеоре
Билет на борт
Спутник
4.2
2044 отзыва
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Трансфер на метеоре - самый быстрый и приятный способ добраться до Петергофа
Сегодня
Завтра
20 мая
от 1 000 за 1 человека
Полет над Петергофом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
Tatiana
5
1 отзыв
Полет над Петергофом на самолете
Вас ждет экскурсия по аэродрому, осмотр самолета и, конечно же, долгожданный полет над Петергофом
12 500 за 1-3 чел.
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
2.5 часа
🚶 Пешая
За красивыми фото
Natalia
5
41 отзыв
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом
Завтра
20 мая
22 мая
от 11 000 за 1-6 чел.
Входной ваучер в Петергоф (Нижний парк и фонтаны)
2 часа
Входной билет
Нижний
4.7
99 отзывов
Входной ваучер в Петергоф (Нижний парк и фонтаны)
Попадите в Петергоф и прогуляйтесь среди знаменитых фонтанов и дворцов без очередей и томительного ожидания
Завтра
20 мая
21 мая
от 750 за 1 человека
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
2 часа
Индивидуальная
Павел
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по блистательному Нижнему парку Петергофа, известного своими фонтанами
7 500 за 1-6 чел.
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
ГК
4.6
20 отзывов
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов
Сегодня
Завтра
20 мая
2 800 за 1 человека
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
5.5 часов
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
ТурсервисСПб
4.3
48 отзывов
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
На нашей экскурсии вы побываете в Нижнем парке Петергофа, познакомитесь с его историей
Сегодня
Завтра
20 мая
от 2 500 за 1 человека
Петергоф - резиденция Петра Великого
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Андрей
4.9
43 отзыва
Петергоф - резиденция Петра Великого
Поездка в must see Питера с профессиональным историком, влюбленным в свой город
21 мая
25 мая
26 мая
13 000 за 1-2 чел.
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
5
1 отзыв
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
В Петергоф на фонтаны стремятся все гости Санкт-Петербурга
10 600 за 1-4 чел.
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
4.9
50 отзывов
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами и в Малый Петергофский дворец
Завтра
8 июня
14 июня
12 000 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
ТАМ