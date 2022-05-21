Триумфальные праздники фонтанов

Два раза в год в мае и сентябре Большой каскад превращается в сцену, на которой проходят театрализованные представления, связанные с вехами главной императорской резиденции. В этом году музей подготовил рассказ о работе водоподводящей системы, которая обеспечивает жизнедеятельность фонтанов Нижнего парка.

Фонтаны

Во время нашего небольшого путешествия в Петергоф я расскажу о том, как возник замысел резиденции, как царь Пётр Первый, вдохновившись фонтанами Версаля, задумал создать резиденцию не просто не уступающую, а превосходящую по своей роскоши французскую фонтанную столицу. В парках Петергофа свыше 100 фонтанов, работающих на протяжении всего дня без помощи насосных систем.

Дворцы

Помимо фонтанов в парке масса малых дворцов и павильонов для отдыха, которые работают только летом. Один из них — дворец, который Пётр I называл образцовым жилищем образованного европейца. При всей нарядности и парадности Большого дворца с каскадом, впечатляющим любого гостя, аскетичный Монплезир и сад внутри каре, создают необходимую атмосферу для тихой, семейной жизни, и подчёркивают сдержанность, которую ценил правитель.

Важно знать:

Входные билеты не входят в стоимость экскурсии. Мы рекомендуем приобретать их заранее на официальном сайте музея-заповедника «Петергоф».

Нижний парк: 450 руб.

Большой дворец: 450 руб.

Малый музей: 300 руб.

• Трансфер от Петербурга и обратно на автомобиле входит в стоимость. Если вы хотите отправится на метеоре, билет приобретается отдельно. Стоимость в одну сторону (Взрослый/Детский до 12 лет):