6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петергоф — заповедник русской готики

Увидеть город с иного ракурса, погулять в парке Александрия и узнать об особенностях архитектуры

Катерина
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Катерина – ваш гид
Петергоф — это не только фонтаны и роскошь Петровского барокко.

Я покажу вам город с другой стороны — с величественной готикой и тенистыми пейзажными парками.

Расскажу об истории этих мест — о людях, благодаря которым здесь возникла непривычная русскому глазу европейская архитектура, о Николаевской эпохе и о зодчих, повлиявших на облик Петергофа.
660 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на станции Новый Петергоф
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Петергоф — заповедник русской готики
Петергоф — заповедник русской готики

Что вас ожидает

Какая она — русская готика?
Готика — европейский архитектурный стиль, зародившийся в эпоху Средневековья. И поэтому так удивительно видеть его в России, а тем более в Петергофе — городе относительно молодом. Я расскажу, что отличает нашу готику от европейской, и объясню, откуда возник интерес к этому стилю.

Прогулка по городу и парку
Экскурсия начнется у здания вокзала — уникального в своем роде, вобравшего в себя черты рыцарского замка. Вы узнаете об инженерных особенностях здания и о судьбе его автора — архитектора Николая Бенуа.

Мы дойдем до Императорских конюшен — комплекса, который сочетает постройки самого разного назначения. После прогуляемся по тенистому парку Александрия — настоящему заповеднику готики, который Николай I создал для своей жены, Александры Федоровны..

Мы поговорим о жизни императорской четы и о прежних хозяевах парка. Увидим котедж, фермерский дворец, и, конечно, белоснежную капеллу святого Александра Невского. Вы рассмотрите все её детали, услышите историю церкви и сделаете фотографии с разных ракурсов.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предвидится.
  • Экскурсия начинается в Петергофе.
Петергоф — заповедник русской готики
Петергоф — заповедник русской готики
Петергоф — заповедник русской готики
Петергоф — заповедник русской готики
Петергоф — заповедник русской готики
Петергоф — заповедник русской готики
Петергоф — заповедник русской готики
Петергоф — заповедник русской готики
Петергоф — заповедник русской готики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура на станции Новый Петергоф.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Катерина
Катерина
Я родилась и выросла в Петербурге, если точней — в Петергофе. Страстно люблю этот город и с удовольствием познакомлю с ним вас. Составляя маршруты, я стараюсь собрать такие места, которым не уделяют внимания в путеводителях. Минуя главные визитные карточки города, я покажу вам другой, неизвестный Петербург. Искренне надеюсь, что наша прогулка не оставит вас равнодушными!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Здравствуйте! Мне на экскурсии всё понравилось, и что рассказывала гид и очень содержаьельно, и сама Александрия. С уважением, О.Н.Анненкл
5 января 2020
Очень понравилась экскурсия! Экскурсию ведёт очень приятная девушка. Видно, что она любит свой город и знает в нем каждый закоулок. Я получил от экскурсии массу положительных впечатлений и именно то, зачем ехал на неё. Открыл город совершенно с другой, неизвестной до этого мне, стороны. И это самое прекрасное.
Екатерине большое спасибо! Надеюсь в будущем будут ещё и другие новые не менее интересные маршруты!😎👍
7 ноября 2019
Встречались на экскурсии в прекрасном Петергофе с Катериной. Хочется отметить небанальную и живую подачу материала, приятную манеру общения экскурсовода. Узнали много интересных фактов, захотелось вернуться в Петергоф снова. Спасибо, Катерина! Вы сказочная!!!
17 октября 2019
Теперь благодаря Катерине и я полюбила готический стиль. В следующую поездку обязательно еще приеду в парк Александрия. Только вот в презентации своей экскурсии Катерина не указала что в "нагрузку" к экскурсии мы дополнительно получим великолепные пейзажи и чистейший воздух!
18 сентября 2019
Огромное спасибо Катерине за приятную и познавательную прогулку по Петергофу. Встреча была назначена на пять часов вечера, когда дорожки Александрийского парка были свободны от экскурсантов. Мы с мужем гуляли, наслаждались видами, слушали неторопливый рассказ гида и чувствовали себя жителями Петербурга, хотя приехали сюда из Сибири первый раз. Катерина выросла в Петергофе, с детства участвовала в уборке парка, к тому же обладает глубокими знаниями по истории и архитектуре, тему "Петергоф - заповедник русской готики" раскрыла просто и доходчиво. Мы обязательно приедем сюда ещё и привезём внуков. До встречи, Петергоф! До встречи, Катерина!
Лариса
19 августа 2019
Экскурсия показала Петергоф с неизвестной широкому кругу туристов стороны.

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