6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Какая она — русская готика?

Готика — европейский архитектурный стиль, зародившийся в эпоху Средневековья. И поэтому так удивительно видеть его в России, а тем более в Петергофе — городе относительно молодом. Я расскажу, что отличает нашу готику от европейской, и объясню, откуда возник интерес к этому стилю.

Прогулка по городу и парку

Экскурсия начнется у здания вокзала — уникального в своем роде, вобравшего в себя черты рыцарского замка. Вы узнаете об инженерных особенностях здания и о судьбе его автора — архитектора Николая Бенуа.

Мы дойдем до Императорских конюшен — комплекса, который сочетает постройки самого разного назначения. После прогуляемся по тенистому парку Александрия — настоящему заповеднику готики, который Николай I создал для своей жены, Александры Федоровны..

Мы поговорим о жизни императорской четы и о прежних хозяевах парка. Увидим котедж, фермерский дворец, и, конечно, белоснежную капеллу святого Александра Невского. Вы рассмотрите все её детали, услышите историю церкви и сделаете фотографии с разных ракурсов.