Петр, Новый год и елки - как родился Праздник

Новый год - это: Стихотворение у Елки

5
16 отзывов
Новый год – это: Стихотворение у Елки, сама Елка, подарки, ворожба, Старый-Новый год, гирлянды.

А вы никогда не задумывались откуда появились эти и другие традиции? Откуда пришла елка и традиция ее украшать? Сколько лет Новому году, кто такой Дед Мороз? Давайте пройдем по тем местам, где родились эти традиции. Улыбаясь, и ужасаясь узнаем истоки части традиций. Увидим лучшие световые скульптуры. И оставим все в памяти благодаря фотосессии которую я Вам подарю используя свою проф. фототехнику.
Петр, Новый год и елки - как родился Праздник
Петр, Новый год и елки - как родился Праздник
Петр, Новый год и елки - как родился Праздник
Петр, Новый год и елки - как родился Праздник
Петр, Новый год и елки - как родился Праздник
Ближайшие даты:
1
ноя
17
ноя

Что вас ожидает 🤩

  • Новогодние огни Невского проспекта
  • Александровский театр
  • Малую и Большую Садовые улицы
  • Конюшенную улицу
  • Казанский собор
  • Дворцовую площадь
  • Адмиралтейство
  • Стрелку Васильевского острова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Каждую зиму мы радостно встречаем, наверно, самый любимый из всех праздников – Новый год! Мы слушаем стихи детей на утренниках в саду, или рассказываем друг другу смешные казусы из того, как делали это сами. Мы затаскиваем не влезающую по высоте квартиры елку и, крехтя, пилим ее кухонным ножом. Мы накрываем стол так, что он и вправду может сломаться, и судорожно пытаемся доесть это в течении следующей недели. И, наконец, мы зачем-то повторяем все это, правда чуть в более скромных масштабах через 13 дней. Зачем и почему мы так делаем? «Традиция», - чуть подумав, ответите вы…
А хотите знать откуда все эти традиции взялись? Да более того, как все они отражают историю нашей страны? Если да – приглашаю всех на новогоднюю экскурсию по Петербургу!
Удивительно, но Петербург и есть место, где родились все эти традиции, через него они распространились по всей нашей стране. Петербург до сих пор сохранил места и память о появлении всех эти обычаев.
Вы увидите место, где впервые была поставлена елка, откуда, в конце концов, она перекочевала в дом каждому из нас. Вы узнаете, как и когда пришла новогодняя красавица и какой ужас (именно ужас!!!), она наводила при своем появлении. Узнаете, когда вообще появился праздник Новый год!
Узнаете древнюю и весьма необычную, а порой и пугающую историю главной новогодней гостьи. Конечно же познакомитесь и с биографией Деда Мороза. И все это в ходе увлекательного путешествия, по украшенному прекрасными новогодними огнями, одному из красивейших городов мира – Петербургу.
По Вашему желанию (а я очень советую!), можно добавить к экскурсии: запуск фейерверков, шампанское, и даже провести ее в компании самого настоящего Дедушки Мороза, в красивом костюме для Ваших фотосессий, который и расскажет эту экскурсию для Вас.
Экскурсия рассчитана как на детей от самых маленьких (для них проводятся конкурсы), так и для взрослых - узнаете очень много интересной информации.
Так же она отлично подходит для проведения корпоративов, возможен заказ Party Bus Lux класса с караоке!
Возможно ее проведение на машине, как на Вашей, так и на заказной: мерседес минивэн Е класса.
Одеваться стоит максимально комфортно.
Также возможно проведение экскурсии в хорошем костюме Деда Мороза, с соответствующей актерской игрой, раздачей подарков и т. п., за дополнительную плату. Также возможно проведение экскурсии в хорошем костюме Деда Мороза, с соответствующей актерской игрой, раздачей подарков и т. п., за дополнительную плату.

Любой день в удобное для Вас время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Фотосессия
  • Горячий чай! (Сообщаем с лимоном или без)))
Что не входит
  • Возможно покупка шампанского, мандаринов, проведение экскурсия в хорошем костюме Деда Мороза, заказ автомобиля.
  • Заказ автомобиля + 3500 к стоимости экскурсии.
  • Проведение экскурсии в костюме Деда Мороза с подарками и шампанским + 3000
  • Горячий глинтвейн с собой + 600 рублей/литр
Где начинаем и завершаем?
Начало: ст. м Гостинный двор
Завершение: Стрелка Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день в удобное для Вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Р
12 янв 2022
Спасибо большое! Было очень интересно,атмосферно и празднично! А ещё весело и позитивно!
К
25 дек 2021
Экскурсия интересная, не обычная. Формат тёплого дружественного общения.
А
19 янв 2021
Спасибо за такое подробное изложение истории Нового года. Действительно странно, что история главного праздника так мало известна!
А
17 янв 2021
Были на экскурсии в самый снегопад – может и хорошо: ощутили наступление Нового года! Отдельное спасибо за игры с детьми: гадание и сжигание написанного прошлого – узнали интересное о себе и детях!)))
С
15 янв 2021
Понравилась и экскурсия и фотографии: в темноте на телефон сложно поймать атмосферу новогоднего города, а тут и мы и здания. В общем все хорошо.
Ю
12 янв 2021
Как здорово что можно подойти, увидеть те места, где начались традиции которые я и муж с детства знаем, но не знали как они появились.
В
10 янв 2021
Брали больше для детей, как преддверие перед Новым годом: не ошиблись – дети поиграли, поводили хоровод, посмеялись, сняли себе на телефон, жена довольна.
Т
8 янв 2021
Хотели про Новый год, но муж историей увлекся, получилось обо всем, но вот ребенок выпал. Может постарше будет – перескажем сами! А так понравилось.
С
5 янв 2021
Покружили хоровод, узнали как в Италии старый год провожают, и о себе от детей немного)) Было интересно!
К
4 янв 2021
Интересно что гирлянды тоже свою историю имеют. И про рождество с елкой – что там связь есть с нашими стихами под ней.
А
31 дек 2020
Хотим поблагодарить Владимира за множество интересных фактов, о любимом празднике – сроду бы не подумали, откуда наши привычные традиции. Было интересно – и спасибо за глинтвейн и чай: для нас и детей.
Д
30 дек 2020
Видно что экскурсовод педагог: картины для показа, сам рассказ, ссылки на литерутуру. Особенно «лежать под елкой» и вообще тема с кабаками неожиданная. Глинтвейн и температура все таки к нему склонили в конце)
В
29 дек 2020
Были с супругой: прогулка с гидом понравилась – факты интересные: может удивим ими на новый год друзей. Чай тоже к месту был.
А
25 дек 2020
Все весело, три часа пролетело и даже больше, чай согрел, гид шутил, с погодой повезло, факты и впрямь интересные. Фотографии получились как на телефон, так и гид нафотографировал – в целом удобно что не сам моменты для фото ищешь.
А
20 дек 2020
Были компанией, гид постарался, но объединил всех глинтвейн и чай. С хороводом отлично вышло, давно не виделись, покружились с удовольствием. Про елку ужасы узнал, да и Петр со своей смекалкой. В общем все хорошо получилось.
Ещё 1 отзыв

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