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Петр, Новый год и елки наводившие ужас - как родился Праздник!

Владимир П.
Владимир П. – Гид из Санкт-Петербурга
Петр, Новый год и елки наводившие ужас - как родился Праздник!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌃Ночная
  • 🎄На новый год!
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 📸Фото на память
  • 🚗На автомобиле
  • 🥰Романтическая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Петр, Новый год и елки наводившие ужас - как родился Праздник!
Петр, Новый год и елки наводившие ужас - как родился Праздник!

Что вы увидите

  • Новогодние огни Невского проспекта
  • Александровский театр
  • Малую и Большую Садовые улицы
  • Конюшенную улицу
  • Казанский собор
  • Дворцовую площадь
  • Адмиралтейство
  • Стрелку Васильевского острова.
Новый год – это: Стихотворение у Елки, сама Елка, подарки, ворожба, Старый-Новый год, гирлянды. А вы никогда не задумывались откуда появились эти и другие традиции? Откуда пришла елка и традиция ее украшать? Сколько лет Новому году, кто такой Дед Мороз? Давайте пройдем по тем местам, где родились эти традиции. Улыбаясь, и ужасаясь узнаем истоки части традиций. Увидим лучшие световые скульптуры. И оставим все в памяти благодаря фотосессии которую я Вам подарю используя свою проф. фототехнику.
Каждую зиму мы радостно встречаем, наверно, самый любимый из всех праздников – Новый год! Мы слушаем стихи детей на утренниках в саду, или рассказываем друг другу смешные казусы из того, как делали это сами. Мы затаскиваем не влезающую по высоте квартиры елку и, крехтя, пилим ее кухонным ножом. Мы накрываем стол так, что он и вправду может сломаться, и судорожно пытаемся доесть это в течении следующей недели. И, наконец, мы зачем-то повторяем все это, правда чуть в более скромных масштабах через 13 дней. Зачем и почему мы так делаем? «Традиция», - чуть подумав, ответите вы…
А хотите знать откуда все эти традиции взялись? Да более того, как все они отражают историю 📖 нашей страны? Если да – приглашаю всех на новогоднюю экскурсию ⛳ по Петербургу!
Удивительно, но Петербург и есть место, где родились все эти традиции, через него они распространились по всей нашей стране. Петербург до сих пор сохранил места и память о появлении всех эти обычаев.
Вы увидите место, где впервые была поставлена елка, откуда, в конце концов, она перекочевала в дом каждому из нас. Вы узнаете, как и когда пришла новогодняя красавица и какой ужас (именно ужас!!!), она наводила при своем появлении. Узнаете, когда вообще появился праздник Новый год!
Узнаете древнюю и весьма необычную, а порой и пугающую историю главной новогодней гостьи. Конечно же познакомитесь и с биографией Деда Мороза. И все это в ходе увлекательного путешествия, по украшенному прекрасными новогодними огнями, одному из красивейших городов мира – Петербургу.
По Вашему желанию (а я очень советую!), можно добавить к экскурсии: запуск фейерверков, шампанское, и даже провести ее в компании самого настоящего Дедушки Мороза, в красивом костюме для Ваших фотосессий, который и расскажет эту экскурсию для Вас.
Экскурсия рассчитана как на детей от самых маленьких (для них проводятся конкурсы), так и для взрослых - узнаете очень много интересной информации.
Так же она отлично подходит для проведения корпоративов, возможен заказ Party Bus Lux класса с караоке!
Возможно ее проведение на машине, как на Вашей, так и на заказной: мерседес минивэн Е класса.
Одеваться стоит максимально комфортно.
Также возможно проведение экскурсии 🧭 в хорошем костюме Деда Мороза, с соответствующей актерской игрой, раздачей подарков и т. п., за дополнительную плату. Также возможно проведение экскурсии в хорошем костюме Деда Мороза, с соответствующей актерской игрой, раздачей подарков и т. п., за дополнительную плату.
Что входит
  • Экскурсия
  • фотосессия.
Что не входит
  • Возможно покупка шампанского, мандаринов, проведение экскурсия в хорошем костюме Деда Мороза, заказ автомобиля.
  • Заказ автомобиля + 3200 к стоимости экскурсии.
  • Проведение экскурсии в костюме Деда Мороза с подарками и шампанским + 3000
Начало
🚩 Гостинный двор.
Место завершения
🏁 Стрелка Васильевского острова.
Петр, Новый год и елки наводившие ужас - как родился Праздник!
Петр, Новый год и елки наводившие ужас - как родился Праздник!
Петр, Новый год и елки наводившие ужас - как родился Праздник!

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир П.
Владимир П.
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