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Петроградка "3 в 1": обзорная экскурсия, неформальный Петербург (дворы и парадные) и модерн

Михаил С.
Михаил С. – Гид из Санкт-Петербурга
Петроградка "3 в 1": обзорная экскурсия, неформальный Петербург (дворы и парадные) и модерн
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Петроградка "3 в 1": обзорная экскурсия, неформальный Петербург (дворы и парадные) и модерн
Петроградка "3 в 1": обзорная экскурсия, неформальный Петербург (дворы и парадные) и модерн

Что вы увидите

  • вы увидите Петропавловскую крепость, Соборную мечеть, особняк Кшесинской и самый фотографируемый двор-колодец, петербургскую «фабрику грёз» – Ленфильм, первый кинотеатр столицы и дом его владельца
  • множество дореволюционных артефактов: метлахскую плитку, витражи, чугунные шахты лифтов, печи и камины
  • зайдете в дом богатейшего человека империи
  • поразитесь отстроенному всего за год самому крупному жилому комплексу своего времени
  • постигните секреты извилистых дворов
  • в конце маршрута насладитесь замечательным видом с высоты
  • сделаете очень много красивых фотографий
До начала XX века Петроградская сторона была тихим предместьем: по участкам деревянных домов разгуливали куры, а главные новости касались экипажей, увязших в грязи разбитых улиц. Все изменило появление Троицкого моста, соединившего район с левым берегом Невы, а заодно и с прогрессом.
За пятнадцать дореволюционных лет район отстроили в камне и этот образцовый город 🏙️ эпохи модерна и эклектики сохранился до наших дней в практически неизменном виде. Поэтому сегодня мы можем рассматривать Петроградскую сторону, как своеобразную иллюстрацию того, как мог бы выглядеть Петербург, если бы не грянула революция.
Главная цель экскурсии 🧭 – дать вам исчерпывающее знание об одном из самых интересных районов города и лучше понять сам Петербург. Мы расскажем вам историю 📖 острова от основания города до наших дней, покажем вам одни из основных достопримечательностей 🏛️ и менее известные, но знаковые для своей эпохи здания и поговорим про судьбы их строителей и обитателей.
Визуально мы не ограничимся доступными всем фасадами, а проведем вас за закрытые двери, покажем одни из самых красивых 🤩 парадных города, объясним их устройство и покажем все особенности. На самом маршруте величественные парадные проспекты будут чередоваться с проходными дворами, черными лестницами и дворами-колодцами в духе произведений Достоевского.
Мы не остановимся на поверхностных фактах, а вместе докопаемся до самой сути событий, разберемся в причинно-следственных связях, сделавших Петербург именно таким, каким мы его ощущаем сейчас.

Во время экскурсии:

  • вы увидите Петропавловскую крепость, Соборную мечеть, особняк Кшесинской и самый фотографируемый двор-колодец, петербургскую «фабрику грёз» – Ленфильм, первый кинотеатр столицы ⭐️ и дом его владельца
  • множество дореволюционных артефактов: метлахскую плитку, витражи, чугунные шахты лифтов, печи и камины
  • зайдете в дом богатейшего человека империи
  • поразитесь отстроенному всего за год самому крупному жилому комплексу своего времени • постигните секреты извилистых дворов
  • сделаете очень много красивых фотографий
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Напитки и перекус во время перерыва.
Начало
🚩 Возле выхода со станции метро Горьковская
Место завершения
🏁 Площадь Льва Толстого
Петроградка "3 в 1": обзорная экскурсия, неформальный Петербург (дворы и парадные) и модерн
Петроградка "3 в 1": обзорная экскурсия, неформальный Петербург (дворы и парадные) и модерн
Петроградка "3 в 1": обзорная экскурсия, неформальный Петербург (дворы и парадные) и модерн
Петроградка "3 в 1": обзорная экскурсия, неформальный Петербург (дворы и парадные) и модерн
Петроградка "3 в 1": обзорная экскурсия, неформальный Петербург (дворы и парадные) и модерн
Петроградка "3 в 1": обзорная экскурсия, неформальный Петербург (дворы и парадные) и модерн
Петроградка "3 в 1": обзорная экскурсия, неформальный Петербург (дворы и парадные) и модерн
Петроградка "3 в 1": обзорная экскурсия, неформальный Петербург (дворы и парадные) и модерн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Михаил С.
Михаил С.
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