До начала XX века Петроградская сторона была тихим предместьем: по участкам деревянных домов разгуливали куры, а главные новости касались экипажей, увязших в грязи разбитых улиц. Все изменило появление Троицкого моста, соединившего район с левым берегом Невы, а заодно и с прогрессом.

За пятнадцать дореволюционных лет район отстроили в камне и этот образцовый город 🏙️ эпохи модерна и эклектики сохранился до наших дней в практически неизменном виде. Поэтому сегодня мы можем рассматривать Петроградскую сторону, как своеобразную иллюстрацию того, как мог бы выглядеть Петербург, если бы не грянула революция.

Главная цель экскурсии 🧭 – дать вам исчерпывающее знание об одном из самых интересных районов города и лучше понять сам Петербург. Мы расскажем вам историю 📖 острова от основания города до наших дней, покажем вам одни из основных достопримечательностей 🏛️ и менее известные, но знаковые для своей эпохи здания и поговорим про судьбы их строителей и обитателей.

Визуально мы не ограничимся доступными всем фасадами, а проведем вас за закрытые двери, покажем одни из самых красивых 🤩 парадных города, объясним их устройство и покажем все особенности. На самом маршруте величественные парадные проспекты будут чередоваться с проходными дворами, черными лестницами и дворами-колодцами в духе произведений Достоевского.

Мы не остановимся на поверхностных фактах, а вместе докопаемся до самой сути событий, разберемся в причинно-следственных связях, сделавших Петербург именно таким, каким мы его ощущаем сейчас.

Во время экскурсии: