4.6 53 2ч 890 ₽ за 1 чел.

Петроградка: сквозь призму старинных витражей Уловить дух настоящего Петербурга на прогулке по неизвестным дворам и неизведанным парадным

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:30 и 17:30, в среду в 17... ещё