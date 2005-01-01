Экскурсия для тех, кто ищет вдохновения, перезагрузки и новых впечатлений.
Мы увидим закрытые для глаз дворы-колодцы, «мекку» авангардистов, инсталляции художников, граффити и старейшую картинную галерею города.
Цены на экскурсию
Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
2 200 ₽
Ответы на вопросы
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: м. Петроградская
Завершение: м. Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник-воскресенье в 12.00 и в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.