Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

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  4. Петроградка: дома, которые построили немцы

Познакомиться с самым «германским» районом Петербурга и научиться распознавать Югендштиль

Роман
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Роман – ваш гид
Петроградская сторона впечатляет застройкой, непохожей на остальные районы, — я помогу разобраться, чем именно она отличается, и кто её таковой сделал.

Вы узнаете историю ведущих архитектурных стилей 19-20 вв. и как они приживались в России, увидите доходные дома в стиле эклектики и модерна, а также познакомитесь с биографией самых ярких немецких зодчих.
От 700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро «Горьковская»
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Петроградка: дома, которые построили немцы
Петроградка: дома, которые построили немцы

Что вас ожидает

Немецкие метки на карте Петроградки
Начнем мы с посещения Австрийской площади, где стоят великолепные памятники венского модерна — в этих постройках вы отметите пышность и лёгкую претенциозность, обычно не свойственную немецкому модерну. После пройдемся по улочкам, где выросли доходные дома в характерном строгом и симметричном Югендштиле. Также я отведу вас к месту, где раньше стояла лютеранская кирха. На планшете с помощью графических материалов я покажу, как раньше выглядело культовое сооружение и чем оно примечательно.

О Югендштиле, архитекторах и Петербурге
Теория без практики и наоборот обычно мало что оставляет в памяти, поэтому во время прогулки вы будете не только рассматривать особенные постройки и слушать меня, но и тут же подмечать детали, которые присущи именно Югендштилю. Я понятно расскажу о немецком модерне — его признаках и отличиях от собратьев. Увлеку интересными фактами из биографии германских зодчих — Шаупа, Гингера, Китнера и Шрётера. И постараюсь сделать так, чтобы и сама прогулка, и информация после неё остались в ваших воспоминаниях надолго.

Организационные детали

Если захотите, мы заглянем на чашку кофе в кофейню в немецком стиле, под стать теме нашей прогулки.

Петроградка: дома, которые построили немцы
Петроградка: дома, которые построили немцы
Петроградка: дома, которые построили немцы
Петроградка: дома, которые построили немцы
Петроградка: дома, которые построили немцы
Петроградка: дома, которые построили немцы
Петроградка: дома, которые построили немцы
Петроградка: дома, которые построили немцы
Петроградка: дома, которые построили немцы
Петроградка: дома, которые построили немцы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро «Горьковская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Я историк-исследователь, архивист, педагог, петербуржец. Я окончил факультет истории и социальных наук РГПУ Им. Герцена по направлению «История», сейчас учусь в магистратуре СПБГУ по аналогичному направлению. За время учебы получил ценный опыт преподавания в школе и проведению экскурсий. В свободное время активно принимаю участие в научной деятельности, изучаю историю Германии. Имею научные публикации и статьи. Знаю немецкий язык, свободно общаюсь с носителями. Я очень люблю немецкую историю и все, что с ней связано :)
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