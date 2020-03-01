Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

Что вас ожидает

Немецкие метки на карте Петроградки

Начнем мы с посещения Австрийской площади, где стоят великолепные памятники венского модерна — в этих постройках вы отметите пышность и лёгкую претенциозность, обычно не свойственную немецкому модерну. После пройдемся по улочкам, где выросли доходные дома в характерном строгом и симметричном Югендштиле. Также я отведу вас к месту, где раньше стояла лютеранская кирха. На планшете с помощью графических материалов я покажу, как раньше выглядело культовое сооружение и чем оно примечательно.

О Югендштиле, архитекторах и Петербурге

Теория без практики и наоборот обычно мало что оставляет в памяти, поэтому во время прогулки вы будете не только рассматривать особенные постройки и слушать меня, но и тут же подмечать детали, которые присущи именно Югендштилю. Я понятно расскажу о немецком модерне — его признаках и отличиях от собратьев. Увлеку интересными фактами из биографии германских зодчих — Шаупа, Гингера, Китнера и Шрётера. И постараюсь сделать так, чтобы и сама прогулка, и информация после неё остались в ваших воспоминаниях надолго.