Петропавловская крепость: фортеция, храм, темница (в группе)

Исследовать собор в стиле петровского барокко и тюрьму для политзаключённых
«Здесь будет город заложен…» Сказано — сделано! Повеление Петра I было исполнено за несколько месяцев — появилась Санкт-Петербургская крепость. Сегодня она — историческое ядро города, начало его начал и отражение нескольких эпох.

Вы пройдёте по территории крепости, зайдёте в усыпальницу русских императоров и тюрьму Трубецкого бастиона и узнаете хроники этих мест.
Петропавловская крепость: фортеция, храм, темница (в группе)
Петропавловская крепость: фортеция, храм, темница (в группе)
Петропавловская крепость: фортеция, храм, темница (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Петропавловская крепость почти полностью занимает остров в дельте Невы с мирным названием Заячий. На прогулке вы узнаете, сколько раз в день здесь можно услышать холостой пушечный залп, и увидите единственное действующее тут предприятие — Монетный двор.

В центре крепости — собор. Тут захоронены члены императорской семьи — от основателя города Петра I до последнего правителя империи Николая II. Мы расскажем, в честь кого освящён собор и какова высота его колокольни.

Дорога проведёт нас к зданию тюрьмы, построенному в 19 веке. Вы увидите Невские ворота и узнаете, за что они получили страшное название — Ворота смерти. Мы расскажем, скольким узникам удалось сбежать отсюда.

Экскурсия завершится на пристани Невских ворот, откуда вы полюбуетесь великолепным видом на Дворцовую набережную.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — входные билеты в собор и тюрьму: взрослый — 1000 ₽, учащиеся — 550 ₽, пенсионеры — 450 ₽. В тёплое время года можно подняться на колокольню — цены уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 511 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Заячьем острове
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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