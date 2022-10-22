Петропавловская крепость и ее окрестности

Посетить легендарную крепость и погулять по Петроградской стороне с доходными домами

Петропавловская крепость — место, где начинался Санкт-Петербург. Вы узнаете о ее роли в жизни города, увидите старинные бастионы и тюрьмы. Отдельный мир, со своими взлетами и падениями, не переставал существовать и за стенами крепости.

Мы погуляем по соседнему району Петроградской стороны и там тоже увидим много интересного: доходные дома, особняки в стиле модерн и не только.
Петропавловская крепость и ее окрестности
Петропавловская крепость и ее окрестности
Петропавловская крепость и ее окрестности
Петропавловская крепость и ее окрестности
Петропавловская крепость и ее окрестности
Петропавловская крепость и ее окрестности
Петропавловская крепость и ее окрестности
Петропавловская крепость и ее окрестности
Петропавловская крепость и ее окрестности
Петропавловская крепость и ее окрестности
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Описание

Что вас ожидает

Легендарная Петропавловская крепость

Вы оцените ключевые объекты Петропавловской крепости: Петровские ворота, Комендантский дом и Монетный двор. Раскроете, как крепость строилась в условиях Северной войны и какие фортификационные приемы при этом использовались. Зайдете в Петропавловский собор и разгадаете мрачные секреты тюрьмы Трубецкого бастиона. А также увидите старейшее кладбище города и захоронения российских царей.

Петроградская сторона: особняки и доходные дома

Осмотрев снаружи и изнутри Петропавловскую крепость, мы отправимся гулять по прилегающему к ней району Петроградской стороны. Вы пройдете по его главным проспектам: Кронверкскому и Каменноостровскому. Полюбуетесь майоликой Петрова-Водкина, доходными домами и особняками в стиле модерн. Кроме того, насладитесь панорамным видом на Неву и Дворцовую набережную.

Организационные детали

Единый билет в объекты Петропавловской крепости не включен в стоимость и покупается в кассах музея: взрослые — 750 руб, учащиеся — 400 руб, пенсионеры — 300 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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