Петропавловская крепость — место, где начинался Санкт-Петербург. Вы узнаете о ее роли в жизни города, увидите старинные бастионы и тюрьмы. Отдельный мир, со своими взлетами и падениями, не переставал существовать и за стенами крепости. Мы погуляем по соседнему району Петроградской стороны и там тоже увидим много интересного: доходные дома, особняки в стиле модерн и не только.

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Описание

Что вас ожидает

Легендарная Петропавловская крепость

Вы оцените ключевые объекты Петропавловской крепости: Петровские ворота, Комендантский дом и Монетный двор. Раскроете, как крепость строилась в условиях Северной войны и какие фортификационные приемы при этом использовались. Зайдете в Петропавловский собор и разгадаете мрачные секреты тюрьмы Трубецкого бастиона. А также увидите старейшее кладбище города и захоронения российских царей.

Петроградская сторона: особняки и доходные дома

Осмотрев снаружи и изнутри Петропавловскую крепость, мы отправимся гулять по прилегающему к ней району Петроградской стороны. Вы пройдете по его главным проспектам: Кронверкскому и Каменноостровскому. Полюбуетесь майоликой Петрова-Водкина, доходными домами и особняками в стиле модерн. Кроме того, насладитесь панорамным видом на Неву и Дворцовую набережную.

Организационные детали

Единый билет в объекты Петропавловской крепости не включен в стоимость и покупается в кассах музея: взрослые — 750 руб, учащиеся — 400 руб, пенсионеры — 300 руб.