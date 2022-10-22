Вы оцените ключевые объекты Петропавловской крепости: Петровские ворота, Комендантский дом и Монетный двор. Раскроете, как крепость строилась в условиях Северной войны и какие фортификационные приемы при этом использовались. Зайдете в Петропавловский собор и разгадаете мрачные секреты тюрьмы Трубецкого бастиона. А также увидите старейшее кладбище города и захоронения российских царей.
Осмотрев снаружи и изнутри Петропавловскую крепость, мы отправимся гулять по прилегающему к ней району Петроградской стороны. Вы пройдете по его главным проспектам: Кронверкскому и Каменноостровскому. Полюбуетесь майоликой Петрова-Водкина, доходными домами и особняками в стиле модерн. Кроме того, насладитесь панорамным видом на Неву и Дворцовую набережную.
Единый билет в объекты Петропавловской крепости не включен в стоимость и покупается в кассах музея: взрослые — 750 руб, учащиеся — 400 руб, пенсионеры — 300 руб.