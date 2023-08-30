Петропавловская крепость: квест для детей 10+

Изучить азбуку перестукивания, разгадать имя узника и увидеть главные достопримечательности

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Ответы на вопросы
В игровой форме ребята познакомятся с главными достопримечательностями колыбели Петербурга. За 2 часа они увидят самый необычный памятник Петру 1 и разберутся в азбуке перестукивания. Узнают, кто сидел в самой страшной тюрьме и почему ворота смерти так называются. Разгадают несколько тайн крепости и заберут с собой массу приятных впечатлений.
Петропавловская крепость: квест для детей 10+
Петропавловская крепость: квест для детей 10+
Петропавловская крепость: квест для детей 10+
Петропавловская крепость: квест для детей 10+
Петропавловская крепость: квест для детей 10+
Петропавловская крепость: квест для детей 10+
Петропавловская крепость: квест для детей 10+
Петропавловская крепость: квест для детей 10+
Петропавловская крепость: квест для детей 10+
Петропавловская крепость: квест для детей 10+
Петропавловская крепость: квест для детей 10+
Петропавловская крепость: квест для детей 10+
Ближайшие даты:
30
авг
31
авг
1
сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дети будут работать с картой, разгадывать ребусы, расшифровывать тайные знаки и послания первых триумфальных ворот Северной столицы. Я покажу самую высокую постройку исторического центра, помогу расшифровать азбуку перестукивания, чтобы узнать имя узника самой страшной тюрьмы, и проведу через ворота смерти. А если совпадём по времени, услышим полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона.

Организационные детали

  • Квест будет интересен детям 10–16 лет (по согласованию можно младше). С 13 лет участники могут проходить квест без родителей.
  • По желанию за дополнительную плату можно организовать призы участникам квеста. Детали уточняйте в переписке.
  • Квест можно провести для школьной группы. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от СТ.М. «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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