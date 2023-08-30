Изучить азбуку перестукивания, разгадать имя узника и увидеть главные достопримечательности
В игровой форме ребята познакомятся с главными достопримечательностями колыбели Петербурга. За 2 часа они увидят самый необычный памятник Петру 1 и разберутся в азбуке перестукивания. Узнают, кто сидел в самой страшной тюрьме и почему ворота смерти так называются. Разгадают несколько тайн крепости и заберут с собой массу приятных впечатлений.
Ближайшие даты:
30
авг
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31
авг
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дети будут работать с картой, разгадывать ребусы, расшифровывать тайные знаки и послания первых триумфальных ворот Северной столицы. Я покажу самую высокую постройку исторического центра, помогу расшифровать азбуку перестукивания, чтобы узнать имя узника самой страшной тюрьмы, и проведу через ворота смерти. А если совпадём по времени, услышим полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона.
Организационные детали
- Квест будет интересен детям 10–16 лет (по согласованию можно младше). С 13 лет участники могут проходить квест без родителей.
- По желанию за дополнительную плату можно организовать призы участникам квеста. Детали уточняйте в переписке.
- Квест можно провести для школьной группы. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от СТ.М. «Горьковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Ирина Карпенко. Я лицензированный экскурсовод по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Провожу экскурсии с 2016 года. Очень люблю город на Неве, во время рассказов и показов стараюсь передать людям частичку своей любви и восхищения Северной столицей. Провожу обзорные и тематические экскурсии, квесты в Летнем саду, Екатерининском парке Царского Села, Кронштадте и, конечно, в Петропавловской крепости. Умею заинтересовать как взрослых, так и детей. Имею большой опыт работы с детскими группами разных возрастов.
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