Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге

Меня зовут Ирина Карпенко. Я лицензированный экскурсовод по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Провожу экскурсии с 2016 года. Очень люблю город на Неве, во время рассказов и показов стараюсь передать людям частичку своей любви и восхищения Северной столицей. Провожу обзорные и тематические экскурсии, квесты в Летнем саду, Екатерининском парке Царского Села, Кронштадте и, конечно, в Петропавловской крепости. Умею заинтересовать как взрослых, так и детей. Имею большой опыт работы с детскими группами разных возрастов.

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