Что вас ожидает

Романтика моря и парусов

Вы рассмотрите старинный дом Ропса, познакомитесь с выдающейся модернистской архитектурой здания яхт-клуба и узнаете, почему за его статус идет нешуточная борьба. А также увидите действующие эллинги и верфи, где производят и ремонтируют различные суда. Раскроете устройство и назначение гаваней яхт-клуба, полюбуетесь с необычного ракурсами акваториями Финского залива и Малой Невы.

Истории о Петровской косе, яхтах и яхтсменах

Вы узнаете, каким образом когда-то дикая территория Петровской косы превратилась в «живую» и почему сегодня здесь сосредоточено так много интересных зданий. Как эти места стали центром яхтинга в России и как яхтсмены помогали защищать город во времена Великой Отечественной войны. Я расскажу о выдающихся людях, связанных с Петровской косой, и расшифрую устройство парусной яхты. Поясню, как в Петербурге организована навигация и как стать настоящим яхтсменом всего за несколько месяцев.

Организационные детали

Возможно проведение индивидуальной экскурсии в удобное для вас время.