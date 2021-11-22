Петровская коса в компании гида-яхтсмена!

Прикоснуться к истории яхтинга в России, узнать о парусном деле и полюбоваться сказочными видами

Приглашаю вместе исследовать одну из самых живописных и романтичных локаций Петербурга, о которой порой не знают даже местные жители.

Вы насладитесь панорамой Петровской косы с парусными лодками, понаблюдаете за проходящими кораблями и оцените здание яхт-клуба в стиле модерн.

А еще раскроете тайны зловещего дома Ропса!
Петровская коса в компании гида-яхтсмена!
Петровская коса в компании гида-яхтсмена!
Петровская коса в компании гида-яхтсмена!
Петровская коса в компании гида-яхтсмена!
Петровская коса в компании гида-яхтсмена!
Петровская коса в компании гида-яхтсмена!
Петровская коса в компании гида-яхтсмена!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Романтика моря и парусов

Вы рассмотрите старинный дом Ропса, познакомитесь с выдающейся модернистской архитектурой здания яхт-клуба и узнаете, почему за его статус идет нешуточная борьба. А также увидите действующие эллинги и верфи, где производят и ремонтируют различные суда. Раскроете устройство и назначение гаваней яхт-клуба, полюбуетесь с необычного ракурсами акваториями Финского залива и Малой Невы.

Истории о Петровской косе, яхтах и яхтсменах

Вы узнаете, каким образом когда-то дикая территория Петровской косы превратилась в «живую» и почему сегодня здесь сосредоточено так много интересных зданий. Как эти места стали центром яхтинга в России и как яхтсмены помогали защищать город во времена Великой Отечественной войны. Я расскажу о выдающихся людях, связанных с Петровской косой, и расшифрую устройство парусной яхты. Поясню, как в Петербурге организована навигация и как стать настоящим яхтсменом всего за несколько месяцев.

Организационные детали

Возможно проведение индивидуальной экскурсии в удобное для вас время.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Петровской косе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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