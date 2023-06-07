Пикник на крыше — это романтично, небанально и очень красиво! Петербург подходит для этой идеи как никакой другой город страны. Мы с радостью организуем для вас вкусный, фотогеничный и уютный пикник: с пледами, свежей выпечкой, сырным ассорти и вашими любимыми напитками. Сделаем всё эстетично и с душой.

Описание

Что вас ожидает

Пикник в необычном месте

Мы предложим вам на выбор несколько локаций для пикника: с видами на набережную Фонтанки или храм Святой Екатерины. Все крыши проверенные, безопасные и с роскошными видами на город. Также мы заранее согласуем напитки: это могут быть алкоголь, чай, кофе или морс. И подготовим закуски: два вида сезонных фруктов, сырную тарелку и выпечку (обычно это круассаны). Вам не нужно будет ни о чем беспокоиться: только наслаждаться Петербургом и новым необычным опытом.

Организационные детали