Исследовать аутентичный район, расположенный рядом с шумным центром, но так не похожий на него
Душа Петербурга находится чуть на отдалении от Невского проспекта.
Душа Петербурга — это зеркала каналов, старинные храмы, «обжорные ряды», театры, доходные дома, Петровские верфи. Коломна — это район, где можно увидеть старый город, его пока не коснулась реставрация.
Здесь вы познакомитесь с исторической застройкой, а также насладитесь видами рек Фонтанки, Мойки и Крюкова канала.
Душа Петербурга — это зеркала каналов, старинные храмы, «обжорные ряды», театры, доходные дома, Петровские верфи. Коломна — это район, где можно увидеть старый город, его пока не коснулась реставрация.
Здесь вы познакомитесь с исторической застройкой, а также насладитесь видами рек Фонтанки, Мойки и Крюкова канала.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Будем гулять по историческому району Коломна чуть в стороне от центра, на отдалении от суеты и шума. В этих местах время будто остановилось, здешние набережные помнят Пушкина, Достоевского, Блока, Чайковского, Стравинского, Суворова.
- Пройдём по Петербургу 18 века: зайдём в старинный храм с золочёным иконостасом, прогуляемся по «обжорным рядам», отыщем дом, где жил Суворов, и манеж, где выращивали лучших жеребцов Петербурга.
- Вы узнаете, как выглядят в Петербурге элитные доходные дома, где снимают документальные фильмы, где загадывают желания, где бродили Раскольников и Евгений из «Медного Всадника».
- Услышите 6 вдохновляющих историй, которые заставят вас улыбнуться или зажгут в вас идею!
Впечатления дополнит музыкальное сопровождение экскурсии.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Труда, около острова Новая Голландия
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5456 туристов
Я люблю рассказывать истории: скучные факты обрастают любопытными подробностями, и вот мы вместе сопереживаем историческим персонажам и погружаемся в эпоху. Именно так мне хочется рассказать вам об истории России, ведь Петербург — сцена, на которой разыгрывались самые значимые события Российской Империи. Я профессиональный аккредитованный гид по Санкт-Петербургу, закончила школу гидов «Интурист», чтобы рассказывать о городе иностранцам. За сезон более 1500 человек услышали мои рассказы о Петре I, Достоевском, Пушкине… Более 100 раз посетила Эрмитаж, более 70 раз видела развод мостов, получила более 1000 позитивных отзывов. А сейчас провожу экскурсии на русском языке. В прошлом 2020 году город взорвала наша новая уникальная экскурсия — к Северным островам на закат. Необычный маршрут, новые виды и панорамы города, увлекательная беседа на исторические темы. Увидимся на борту теплохода.
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