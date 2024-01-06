Питеротерапия: душа города - в Коломне (мини-группа)
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Исследовать аутентичный район, расположенный рядом с шумным центром, но так не похожий на него

Душа Петербурга находится чуть на отдалении от Невского проспекта.

Душа Петербурга — это зеркала каналов, старинные храмы, «обжорные ряды», театры, доходные дома, Петровские верфи. Коломна — это район, где можно увидеть старый город, его пока не коснулась реставрация.

Здесь вы познакомитесь с исторической застройкой, а также насладитесь видами рек Фонтанки, Мойки и Крюкова канала.
Питеротерапия: душа города - в Коломне (мини-группа)
Питеротерапия: душа города - в Коломне (мини-группа)
Питеротерапия: душа города - в Коломне (мини-группа)
Питеротерапия: душа города - в Коломне (мини-группа)
Питеротерапия: душа города - в Коломне (мини-группа)
Питеротерапия: душа города - в Коломне (мини-группа)
Питеротерапия: душа города - в Коломне (мини-группа)
Питеротерапия: душа города - в Коломне (мини-группа)
Питеротерапия: душа города - в Коломне (мини-группа)
Питеротерапия: душа города - в Коломне (мини-группа)
Питеротерапия: душа города - в Коломне (мини-группа)
Питеротерапия: душа города - в Коломне (мини-группа)
Ближайшие даты:
6
янв
13
янв
20
янв
27
янв
3
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Будем гулять по историческому району Коломна чуть в стороне от центра, на отдалении от суеты и шума. В этих местах время будто остановилось, здешние набережные помнят Пушкина, Достоевского, Блока, Чайковского, Стравинского, Суворова.
  • Пройдём по Петербургу 18 века: зайдём в старинный храм с золочёным иконостасом, прогуляемся по «обжорным рядам», отыщем дом, где жил Суворов, и манеж, где выращивали лучших жеребцов Петербурга.
  • Вы узнаете, как выглядят в Петербурге элитные доходные дома, где снимают документальные фильмы, где загадывают желания, где бродили Раскольников и Евгений из «Медного Всадника».
  • Услышите 6 вдохновляющих историй, которые заставят вас улыбнуться или зажгут в вас идею!

Впечатления дополнит музыкальное сопровождение экскурсии.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Труда, около острова Новая Голландия
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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