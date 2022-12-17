Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Весло, доска, Петербург и закат — идеальный набор! Уверена, вы разделите наше мнение: прогулка на sup-борде откроет вам город почти что с поверхности воды. Вы научитесь кататься на sup, проплывете мимо островов и башни Газпром и сделаете потрясающие снимки.

Описание

Что вас ожидает

Активная, но комфортная прогулка

Перед тем, как бороздить водные просторы, вы получите от нас все необходимые инструкции по тому, как держать весло и стоять на sup, наденете спасательные жилеты. На протяжении этого приключения с вами будут два профессионала — я и Константин, также увлеченный sup-серфер. Мы поможем быстро привыкнуть к доске, чтобы вы вдоволь насладились необычным взглядом на Петербург.

Петербург в лучах заката и фото на GoPro

Прогулка не охватит самый центр, но именно этот маршрут подарит захватывающие виды водной глади. Мы проплывем по небольшому каналу Каменного острова и выйдем через тоннель в Большую Невку, пройдем мимо Елагина и Крестовского островов. По пути мы будем вас фотографировать, в том числе сделаем атмосферные кадры на фоне заката и стеклянной башни Газпром в Лахта-центре.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам старше 17 лет. Опыт не важен — даже если вы никогда не стояли на sup, вам понравится!

Организационные детали