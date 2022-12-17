Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Питерский закат на sup-борде

Нестандартная водная прогулка и фотографии на память

Весло, доска, Петербург и закат — идеальный набор! Уверена, вы разделите наше мнение: прогулка на sup-борде откроет вам город почти что с поверхности воды.

Вы научитесь кататься на sup, проплывете мимо островов и башни Газпром и сделаете потрясающие снимки.
Питерский закат на sup-борде
Питерский закат на sup-борде
Питерский закат на sup-борде
Питерский закат на sup-борде
Питерский закат на sup-борде
Питерский закат на sup-борде
Питерский закат на sup-борде
Питерский закат на sup-борде
Питерский закат на sup-борде
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Что вас ожидает

Активная, но комфортная прогулка
Перед тем, как бороздить водные просторы, вы получите от нас все необходимые инструкции по тому, как держать весло и стоять на sup, наденете спасательные жилеты. На протяжении этого приключения с вами будут два профессионала — я и Константин, также увлеченный sup-серфер. Мы поможем быстро привыкнуть к доске, чтобы вы вдоволь насладились необычным взглядом на Петербург.

Петербург в лучах заката и фото на GoPro
Прогулка не охватит самый центр, но именно этот маршрут подарит захватывающие виды водной глади. Мы проплывем по небольшому каналу Каменного острова и выйдем через тоннель в Большую Невку, пройдем мимо Елагина и Крестовского островов. По пути мы будем вас фотографировать, в том числе сделаем атмосферные кадры на фоне заката и стеклянной башни Газпром в Лахта-центре.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам старше 17 лет. Опыт не важен — даже если вы никогда не стояли на sup, вам понравится!

Организационные детали

  • Все снаряжение и фотографии включены в стоимость
  • Фото мы отправим после прогулки удобным вам способом

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной реки Крестовка
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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