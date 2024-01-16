Питейный Питер: исторические дворы и барные дворики
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Открыть аутентичные заведения на прогулке среди небанальных достопримечательностей

«В Питере — пить» — это не только про наши дни.

Фёдор Шаляпин, Анна Ахматова, Осип Мандельштам — многие из классиков были знатоками не только искусства, но и питейной культуры. А заведения, где они кутили, существуют и по сей день. Кстати, находятся они на красивейших улицах города — ещё один повод наведаться туда. Ну что, готовы к познавательному бархоппингу?
Питейный Питер: исторические дворы и барные дворики
Питейный Питер: исторические дворы и барные дворики
Питейный Питер: исторические дворы и барные дворики
Питейный Питер: исторические дворы и барные дворики
Питейный Питер: исторические дворы и барные дворики
Питейный Питер: исторические дворы и барные дворики
Питейный Питер: исторические дворы и барные дворики

Описание

Что вас ожидает

Формат барного хоппинга стал привычен для петербургских туристов. Мы же дополнили его экскурсионной программой, чтобы познакомить жителей и гостей города с историческими питейными заведениями северной столицы, а также современной барной индустрией. Маршрут включает посещение 5 баров, а также осмотр нетривиальных памятников и достопримечательностей:

  • первый разводной мост
  • доходный дом купцов Елисеевых
  • дом Довлатова
  • площадь 5 углов
  • Банковский мост
  • секретные дворы-колодцы

В ходе 5-часовой экскурсии мы посетим:

  • здание, где был основан первый в России бар
  • скандальное место встречи местной богемы
  • гостиница, в которой советские буфетчики возродили барную индустрию Петербурга
  • эпицентр экстремального отдыха современной молодёжи
  • бар, который, если верить слухам, посещал Оззи Озборн
  • улицу Ломоносова, знаменитую питейными заведениями еще с середины 19 столетия
  • бар, в котором вы услышите историю о двух энтузиастах, не имеющих опыта в барном искусстве, но создавших целую сеть локальных заведений в Петербурге и Москве
  • одно из самых нестандартных заведений города, где вы познакомитесь с таинственным форматом спикизи
  • бар-правопреемник культового заведения 70-х, когда-то излюбленное место диссидентов

В конце маршрута мы поделимся ссылкой на авторский ресурс для поиска интересных заведений, где можно весело провести время, а также познакомиться с другими аспектами мировой питейной культуры.

Организационные детали

  • Экскурсия строго 18+. Не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность, чтобы попасть в ряд заведений.
  • Напитки в барах в стоимость экскурсии не включены. Примерная стоимость от 1500 руб. /чел. но всё зависит от ваших желаний и возможностей:)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро "Невский проспект"/ "Адмиралтейская"
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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