Открыть аутентичные заведения на прогулке среди небанальных достопримечательностей
«В Питере — пить» — это не только про наши дни.
Фёдор Шаляпин, Анна Ахматова, Осип Мандельштам — многие из классиков были знатоками не только искусства, но и питейной культуры. А заведения, где они кутили, существуют и по сей день. Кстати, находятся они на красивейших улицах города — ещё один повод наведаться туда. Ну что, готовы к познавательному бархоппингу?
Фёдор Шаляпин, Анна Ахматова, Осип Мандельштам — многие из классиков были знатоками не только искусства, но и питейной культуры. А заведения, где они кутили, существуют и по сей день. Кстати, находятся они на красивейших улицах города — ещё один повод наведаться туда. Ну что, готовы к познавательному бархоппингу?
Описание
Что вас ожидает
Формат барного хоппинга стал привычен для петербургских туристов. Мы же дополнили его экскурсионной программой, чтобы познакомить жителей и гостей города с историческими питейными заведениями северной столицы, а также современной барной индустрией. Маршрут включает посещение 5 баров, а также осмотр нетривиальных памятников и достопримечательностей:
- первый разводной мост
- доходный дом купцов Елисеевых
- дом Довлатова
- площадь 5 углов
- Банковский мост
- секретные дворы-колодцы
В ходе 5-часовой экскурсии мы посетим:
- здание, где был основан первый в России бар
- скандальное место встречи местной богемы
- гостиница, в которой советские буфетчики возродили барную индустрию Петербурга
- эпицентр экстремального отдыха современной молодёжи
- бар, который, если верить слухам, посещал Оззи Озборн
- улицу Ломоносова, знаменитую питейными заведениями еще с середины 19 столетия
- бар, в котором вы услышите историю о двух энтузиастах, не имеющих опыта в барном искусстве, но создавших целую сеть локальных заведений в Петербурге и Москве
- одно из самых нестандартных заведений города, где вы познакомитесь с таинственным форматом спикизи
- бар-правопреемник культового заведения 70-х, когда-то излюбленное место диссидентов
В конце маршрута мы поделимся ссылкой на авторский ресурс для поиска интересных заведений, где можно весело провести время, а также познакомиться с другими аспектами мировой питейной культуры.
Организационные детали
- Экскурсия строго 18+. Не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность, чтобы попасть в ряд заведений.
- Напитки в барах в стоимость экскурсии не включены. Примерная стоимость от 1500 руб. /чел. но всё зависит от ваших желаний и возможностей:)
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро "Невский проспект"/ "Адмиралтейская"
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Наша команда — два отчаянных энтузиаста, исследователи Петербурга и просто забавные дамы — Даша и Инна. 👉Даша несколько лет занимается ведением экскурсий самых разных форматов — от классических обзоров культурной столицы до самых потайных парадных и коммунальных квартир. 👉Инна — профессиональный историк, владелец телеграмм-канала о барах Петербурга, обозреватель кутёжных мест. В таком чудном тандеме нам удалось создать невероятный (да, мы не скромные) тур по истории питейной культуры города. Хотим, чтобы и вы стали частью этого приключения!
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