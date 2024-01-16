«В Питере — пить» — это не только про наши дни. Фёдор Шаляпин, Анна Ахматова, Осип Мандельштам — многие из классиков были знатоками не только искусства, но и питейной культуры. А заведения, где они кутили, существуют и по сей день. Кстати, находятся они на красивейших улицах города — ещё один повод наведаться туда. Ну что, готовы к познавательному бархоппингу?

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за 1 человека или 1300 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Формат барного хоппинга стал привычен для петербургских туристов. Мы же дополнили его экскурсионной программой, чтобы познакомить жителей и гостей города с историческими питейными заведениями северной столицы, а также современной барной индустрией. Маршрут включает посещение 5 баров, а также осмотр нетривиальных памятников и достопримечательностей:

первый разводной мост

доходный дом купцов Елисеевых

дом Довлатова

площадь 5 углов

Банковский мост

секретные дворы-колодцы

В ходе 5-часовой экскурсии мы посетим:

здание, где был основан первый в России бар

скандальное место встречи местной богемы

гостиница, в которой советские буфетчики возродили барную индустрию Петербурга

эпицентр экстремального отдыха современной молодёжи

бар, который, если верить слухам, посещал Оззи Озборн

улицу Ломоносова, знаменитую питейными заведениями еще с середины 19 столетия

бар, в котором вы услышите историю о двух энтузиастах, не имеющих опыта в барном искусстве, но создавших целую сеть локальных заведений в Петербурге и Москве

одно из самых нестандартных заведений города, где вы познакомитесь с таинственным форматом спикизи

бар-правопреемник культового заведения 70-х, когда-то излюбленное место диссидентов

В конце маршрута мы поделимся ссылкой на авторский ресурс для поиска интересных заведений, где можно весело провести время, а также познакомиться с другими аспектами мировой питейной культуры.

Организационные детали