Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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Пивная культура Петербурга

Посетить пивоварни и пивной бутик, продегустировать сорта напитка и узнать секреты его приготовления

Анастасия
Анастасия – Гид из Санкт-Петербурга
Именно Санкт-Петербург стал городом, где зародилось искусство отечественного пивоварения — благодаря императору Петру I, распространившему культуру потребления пенного напитка.

На экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 пива в России и тонкостями его производства, услышите о традициях распития — и, конечно, сами попробуете несколько сортов.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚗На автомобиле
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 2 900 ₽ за человека

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Пивная культура Петербурга
Пивная культура Петербурга

Что вас ожидает

От классики до крафта
Мы посетим частную пивоварню, где вы увидите полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива и услышите о тонкостях его приготовления. Узнаете про основные пивные стили: лагеры и эли. А во время дегустации прочувствуете все оттенки вкуса 9 разных сортов.

Пиво разных стран
Далее направимся в один из старейших пивных бутиков в Петербурге. На его полках — около 400 бутылок различного пива и сидра, а из кранов льётся 12 разных сортов пенного напитка. Вы узнаете о питейной культуре других стран и попробуете 6 сортов хмельного, доставленных с разных концов света. Специально для нас проведут мастер-класс по сабражу пивной бутылки (открытие с саблей), а самые смелые смогут сделать это самостоятельно под руководством профессионалов.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто готов получить новые знания 🎓 о пиве, открыть для себя необычные вкусы и хорошо провести время.

Организационные детали

Экскурсия 18+. При себе обязательно иметь паспорт.

Что входит в стоимость, а что – нет

  • Включено: посещение пивоварни и экскурсия ⛳, посещение старейшего пивного бутика в Петербурге, мастер-класс по сабражу пивной бутылки, дегустация 15 сортов пива, трансфер
  • Дополнительно и пожеланию оплачиваются услуги фотографа и оформление подарочного сертификата на экскурсию
Начало и место завершения
🚩 пл. Ленина, Финляндский вокзал
Пивная культура Петербурга
Пивная культура Петербурга
Пивная культура Петербурга
Пивная культура Петербурга
Пивная культура Петербурга
Пивная культура Петербурга
Пивная культура Петербурга

Экскурсия проводится в воскресенье в 12:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анастасия
Анастасия
Меня зовут Анастасия, мне 30 лет, и последние 10 лет я работаю в ресторанной сфере. Для меня ресторанное дело — не просто бизнес, а отдельный вид искусства. Поэтому к каждому своему туру я подхожу творчески и с душой. Я с удовольствием покажу вам вкусные и интересные места Петербурга. Расскажу об истории ресторанов города, и мы обсудим, чем отличается ленинградская кухня от всех остальных. Жду вас на своём туре!
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Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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