Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

От классики до крафта

Мы посетим частную пивоварню, где вы увидите полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива и услышите о тонкостях его приготовления. Узнаете про основные пивные стили: лагеры и эли. А во время дегустации прочувствуете все оттенки вкуса 9 разных сортов.

Пиво разных стран

Далее направимся в один из старейших пивных бутиков в Петербурге. На его полках — около 400 бутылок различного пива и сидра, а из кранов льётся 12 разных сортов пенного напитка. Вы узнаете о питейной культуре других стран и попробуете 6 сортов хмельного, доставленных с разных концов света. Специально для нас проведут мастер-класс по сабражу пивной бутылки (открытие с саблей), а самые смелые смогут сделать это самостоятельно под руководством профессионалов.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто готов получить новые знания 🎓 о пиве, открыть для себя необычные вкусы и хорошо провести время.

Организационные детали

Экскурсия 18+. При себе обязательно иметь паспорт.

Что входит в стоимость, а что – нет