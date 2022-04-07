Для меня Петроградка, как ее ласково зовут петербуржцы – это любимое место для прогулок.

По острову приятно бродить, каждый раз наблюдая, как он меняется и приобретает дух нового времени.

Здесь действительно есть, на что посмотреть, ведь каждый двор и каждая парадная являют собой настоящий предмет искусства и хранят невероятные истории, которыми я хочу поделиться с вами.

Вперёд, нас ждёт модерн, революция, и бандидитский Петербург!