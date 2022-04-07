По дворам и парадным Петроградки в мини-группе

5
1 отзыв
По дворам и парадным Петроградки в мини-группе
По дворам и парадным Петроградки в мини-группе
По дворам и парадным Петроградки в мини-группе
По дворам и парадным Петроградки в мини-группе
По дворам и парадным Петроградки в мини-группе
По дворам и парадным Петроградки в мини-группе
По дворам и парадным Петроградки в мини-группе

Что вас ожидает 🤩

  • Дом трёх Бенуа
  • Дом Эмира Бухарского
  • Самые впечатляющие фасады, дворы и парадные Петроградки
Для меня Петроградка, как ее ласково зовут петербуржцы – это любимое место для прогулок.
По острову приятно бродить, каждый раз наблюдая, как он меняется и приобретает дух нового времени.
Здесь действительно есть, на что посмотреть, ведь каждый двор и каждая парадная являют собой настоящий предмет искусства и хранят невероятные истории, которыми я хочу поделиться с вами.
Вперёд, нас ждёт модерн, революция, и бандидитский Петербург!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каменноостровский проспект, д. 35
Завершение: Каменноостровский проспект, д. 34
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Выйдя из метро "Петроградская"
  • Пройдите налево до угла здания. Встретимся у лавочек перед входом в магазин Uniqlo. В случае возникновения любых вопросов – свяжитесь со мной!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00

Отзывы от туристов

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