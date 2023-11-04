В 05:30-06:00 отправимся в Карелию из Санкт-Петербурга. В дороге будет лёгкий завтрак (по желанию), а также будем делать бытовые остановки по маршруту.

Остановимся у водопада Кивач, живописно затерянный посреди густого соснового леса. Затем доберёмся до вулкана Гирвас, одного из древнейших на планете. Его возраст около 2-3 миллиардов лет!

После 18:00 приедем в поселение Старые Гимолы. Ужинать будем у костра, знакомясь и обсуждая предстоящий поход.