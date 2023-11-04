Увидеть древний вулкан, почувствовать энергию сейдов и посидеть у костра
Пообщаемся с удивительными жителями поселения Старые Гимолы, полюбуемся водопадом Кивач и отдохнём от городского шума и суеты на уютной турбазе.
А ещё совершим восхождение на гору Воттоваара, увидим огромный каменный амфитеатр посреди болот и узнаем тайны сейдов — больших валунов на маленьких камнях, будто ножках.
Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Водопад Кивач, посёлок Старые Гимолы и вечер у костра
В 05:30-06:00 отправимся в Карелию из Санкт-Петербурга. В дороге будет лёгкий завтрак (по желанию), а также будем делать бытовые остановки по маршруту.
Остановимся у водопада Кивач, живописно затерянный посреди густого соснового леса. Затем доберёмся до вулкана Гирвас, одного из древнейших на планете. Его возраст около 2-3 миллиардов лет!
После 18:00 приедем в поселение Старые Гимолы. Ужинать будем у костра, знакомясь и обсуждая предстоящий поход.
Подъём на гору Воттоваара
Проснёмся рано, позавтракаем на турбазе и около 09:00 поедем к подножию горы Воттоваара. Расстояние от посёлка Гимолы около 28 км.
Гид-проводник проведёт для вас инструктаж, после чего начнём восхождение на вершину. По пути будем слушать местные мифы и легенды, увидим алтарь и Лестницу в небо — скальное образование, напоминающее большие ступени. А ешё рассмотрим сейды — огромные валуны, стоящие на мелких камнях, будто на ножках.
После 18:00 спустимся с горы, вернёмся на турбазу и поужинаем.
Отъезд
Утром отправимся назад. По пути будем останавливаться для отдыха и на обед. В Санкт-Петербург прибудем после 22:00 и доставим вас к вашему адресу.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, 05:30-06:00. Заберём вас от вашего адресаЗавершение: Санкт-Петербург, после 22:00. Доставим вас к вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.