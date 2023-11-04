По лестнице в небо: подъём на гору Воттоваара в индивидуальной группе

Увидеть древний вулкан, почувствовать энергию сейдов и посидеть у костра

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
На 3 дня забываем обо всём и отправляемся в Карелию, край густых сосновых лесов, шумных водопадов и старинных легенд.

Пообщаемся с удивительными жителями поселения Старые Гимолы, полюбуемся водопадом Кивач и отдохнём от городского шума и суеты на уютной турбазе.

А ещё совершим восхождение на гору Воттоваара, увидим огромный каменный амфитеатр посреди болот и узнаем тайны сейдов — больших валунов на маленьких камнях, будто ножках.
По лестнице в небо: подъём на гору Воттоваара в индивидуальной группе
По лестнице в небо: подъём на гору Воттоваара в индивидуальной группе
По лестнице в небо: подъём на гору Воттоваара в индивидуальной группе
По лестнице в небо: подъём на гору Воттоваара в индивидуальной группе
По лестнице в небо: подъём на гору Воттоваара в индивидуальной группе
По лестнице в небо: подъём на гору Воттоваара в индивидуальной группе
По лестнице в небо: подъём на гору Воттоваара в индивидуальной группе
По лестнице в небо: подъём на гору Воттоваара в индивидуальной группе
По лестнице в небо: подъём на гору Воттоваара в индивидуальной группе
По лестнице в небо: подъём на гору Воттоваара в индивидуальной группе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Водопад Кивач, посёлок Старые Гимолы и вечер у костра

В 05:30-06:00 отправимся в Карелию из Санкт-Петербурга. В дороге будет лёгкий завтрак (по желанию), а также будем делать бытовые остановки по маршруту.

Остановимся у водопада Кивач, живописно затерянный посреди густого соснового леса. Затем доберёмся до вулкана Гирвас, одного из древнейших на планете. Его возраст около 2-3 миллиардов лет!

После 18:00 приедем в поселение Старые Гимолы. Ужинать будем у костра, знакомясь и обсуждая предстоящий поход.

Водопад Кивач, посёлок Старые Гимолы и вечер у костраВодопад Кивач, посёлок Старые Гимолы и вечер у костраВодопад Кивач, посёлок Старые Гимолы и вечер у костра
2 день

Подъём на гору Воттоваара

Проснёмся рано, позавтракаем на турбазе и около 09:00 поедем к подножию горы Воттоваара. Расстояние от посёлка Гимолы около 28 км.

Гид-проводник проведёт для вас инструктаж, после чего начнём восхождение на вершину. По пути будем слушать местные мифы и легенды, увидим алтарь и Лестницу в небо — скальное образование, напоминающее большие ступени. А ешё рассмотрим сейды — огромные валуны, стоящие на мелких камнях, будто на ножках.

После 18:00 спустимся с горы, вернёмся на турбазу и поужинаем.

Подъём на гору ВоттоваараПодъём на гору ВоттоваараПодъём на гору ВоттоваараПодъём на гору ВоттоваараПодъём на гору Воттоваара
3 день

Отъезд

Утром отправимся назад. По пути будем останавливаться для отдыха и на обед. В Санкт-Петербург прибудем после 22:00 и доставим вас к вашему адресу.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 05:30-06:00. Заберём вас от вашего адреса
Завершение: Санкт-Петербург, после 22:00. Доставим вас к вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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