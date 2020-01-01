Что вас ожидает

Семимостье, каналы и Никольский морской собор

Мы встретимся у старинных Никольских рядов и отправимся гулять по сказочному зимнему Петербургу. Я раскрою, какой ритуал нужно совершить, чтобы загадать желание на знаменитом Семимостье — живописном месте, где пересекаются каналы Грибоедова и Крюкова. Покажу Николо-Богоявленский морской собор и поделюсь традициями празднования Рождества в разных странах.

Новая Голландия и Мариинский театр

Вы увидите два здания Мариинского театра: историческое и современное. Вспомните о самых знаменитых новогодних спектаклях и великих композиторах. В завершение погуляете по ярко украшенной Новой Голландии — реконструированном острове, где очень любят отдыхать местные жители. Я расскажу, почему Петр I решил его построить и какие интересные события происходят здесь в новогодние праздники в наши дни.

Организационные детали

Экскурсия подойдет детям от 7 лет. Ребенка обязательно должен сопровождать взрослый.