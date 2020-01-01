По новогоднему Петербургу с детьми!

Погулять по волшебному району Коломна, узнать его истории и полюбоваться праздничными украшениями

Коломна — один из самых романтичных и таинственных уголков Северной столицы.

Приглашаю детей и их родителей разгадать его секреты, вместе погрузиться в атмосферу новогодней сказки и услышать о местных праздничных традициях! Мы пройдем вдоль Крюкова канала, побываем в Новой Голландии, увидим здания Мариинского театра и Николо-Богоявленский морской собор.
По новогоднему Петербургу с детьми!
По новогоднему Петербургу с детьми!
По новогоднему Петербургу с детьми!
По новогоднему Петербургу с детьми!
По новогоднему Петербургу с детьми!
По новогоднему Петербургу с детьми!
По новогоднему Петербургу с детьми!
По новогоднему Петербургу с детьми!

Что вас ожидает

Семимостье, каналы и Никольский морской собор

Мы встретимся у старинных Никольских рядов и отправимся гулять по сказочному зимнему Петербургу. Я раскрою, какой ритуал нужно совершить, чтобы загадать желание на знаменитом Семимостье — живописном месте, где пересекаются каналы Грибоедова и Крюкова. Покажу Николо-Богоявленский морской собор и поделюсь традициями празднования Рождества в разных странах.

Новая Голландия и Мариинский театр

Вы увидите два здания Мариинского театра: историческое и современное. Вспомните о самых знаменитых новогодних спектаклях и великих композиторах. В завершение погуляете по ярко украшенной Новой Голландии — реконструированном острове, где очень любят отдыхать местные жители. Я расскажу, почему Петр I решил его построить и какие интересные события происходят здесь в новогодние праздники в наши дни.

Организационные детали

Экскурсия подойдет детям от 7 лет. Ребенка обязательно должен сопровождать взрослый.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Мария
Мария
Здравствуйте! Меня зовут Мария, и я профессиональный экскурсовод. Я влюблена в Питер и на каждой экскурсии делюсь своей любовью с туристами. Для меня важно, чтобы люди с моих экскурсий уходили в отличном настроении и с желанием изучать наш город всё больше и больше. Я вожу авторские пешеходные экскурсии по разных районам Санкт-Петербурга. Особенно мне нравится работать с детьми, ведь по первому образованию я педагог. И когда мне удаётся заинтересовать маленьких путешественников историей и культурой Санкт-Петербурга, то это лучшая награда за мою работу! В Питере я живу с рождения, с самого детства люблю гулять по городу и его музеям. Продолжаю вновь и вновь открывать что-то ранее неизведанное и интересное в разных уголках нашего города и охотно делюсь знаниями и находками с туристами.
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