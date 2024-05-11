Мы знаем, чего вы захотите, насмотревшись в Петербурге на дворцы и площади. Пройтись по причудливым дворам и городским лабиринтам. Полюбоваться старыми зданиями изнутри и перенестись в минувшие эпохи.
Увидеть парадные доходных домов с кариатидами, метлахской плиткой, коваными чугунными перилами и чёрными лестницами. Вы точно этого захотите — и мы вам это покажем!
Увидеть парадные доходных домов с кариатидами, метлахской плиткой, коваными чугунными перилами и чёрными лестницами. Вы точно этого захотите — и мы вам это покажем!
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Улицу Рубинштейна и её окрестности
- Особняк Каншина с небесно-голубой парадной
- Дом Иоффа и двор в форме головы кота
- Дом Никонова, известный как пряничный дом, украшенный мозаикой в стиле старорусского терема
- Доходный дом купцов Елисеевых с лепниной в стиле итальянского Ренессанса
- Доходный дом Фуфаевских с атлантами и кариатидами
- Необычные проходные дворы, дворы-колодцы разнообразных форм и другие интересные объекты
Вы узнаете:
- Как появились доходные дома и коммунальные квартиры
- Какие архитектурные особенности характерны для Санкт-Петербурга
- Чем дореволюционный быт отличался от советского
- Почему всё-таки не подъезд, а парадная
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проводится без наушников и без дополнительных расходов
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Олег. Я и моя команда гидов проводим авторские экскурсии уже несколько лет. Наша задача — донести сложную и глубокую информацию простым языком, неформально и при этом информативно познакомить вас с историей и архитектурой Санкт-Петербурга.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
11 мая 2024
Для человека, не особо интересующегося архитектурой, было скучновато, так как экскурсоводу не хватает харизмы и слишком много дат, биографии архитекторов.
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