По парковым островам на байдарках и каяках

За 3 часа неспешной гребли участники тура пройдут на каяках

В группе
до 5 чел.
За 3 часа неспешной гребли участники тура пройдут на каяках и байдарках по реке Малой Невке и Крестовке, где проплывут мимо «Девушки с веслом».

Далее, пройдя по Большому каналу, группа выйдет в Большую Невку и, обогнув Каменный остров, спрячется на перерыв в заводях Лопухинского сада, откуда вернётся в Большой канал, в то же место, откуда и начался маршрут.
По парковым островам на байдарках и каяках
По парковым островам на байдарках и каяках
По парковым островам на байдарках и каяках
По парковым островам на байдарках и каяках
По парковым островам на байдарках и каяках
По парковым островам на байдарках и каяках
По парковым островам на байдарках и каяках

Что вы увидите 🤩

  • Малая Невка
  • Крестовка
  • Большой канал
  • Большая Невка
  • Каменный остров
  • Лопухинский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Санкт-Петербург – многогранный город, который за более чем 300-летнюю историю собрал в себе дворцы императоров и доходные дома, кировки и сталинки, хрущевки, районы уплотнённой застройки 25-этажек и даже один небоскрёб. И чего уж говорить о туристах, если даже жители города редко выбираются на прогулку дальше центра города. А зря, ведь в Питере есть что посмотреть!
Разрабатывая маршрут «Парковые острова», мы хотели рассказать о знаменитых парках Санкт-Петербурга, расположенных на Каменном, Крестовском и Елагином островах. Они утопают в зелени, здесь совершают неторопливые променады, бегают, катаются на велосипедах и гуляют с детьми. Кстати, эти места являются колыбелью гребного спорта, недаром здесь стоит скульптура «Девушка с веслом».
За 3 часа неспешной гребли участники тура пройдут на каяках и байдарках по реке Малой Невке и Крестовке, где проплывут мимо «Девушки с веслом». Далее, пройдя по Большому каналу, группа выйдет в Большую Невку и, обогнув Каменный остров, спрячется на перерыв в заводях Лопухинского сада, откуда вернётся в Большой канал, в то же место, откуда и начался маршрут.
Организационные моменты
  • К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет.
  • Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.
  • К участию в туре не допускаются граждане, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
  • К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Место в двухместной байдарке
  • Весло
  • Герметичная сумка для личных вещей
  • Индивидуально подобранный спас. жилет
  • Индивидуально подобранная непромокаемая куртка
  • Работа гида-инструктора
  • Вода или чай (в зависимости от времени года и температуры)
  • Легкий перекус (злаковый батончик или печенье).
Что не входит
  • Никакие дополнительные оплаты не взимаются.
Место начала и завершения?
Боковая аллея, 24, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Организационные моменты
  • К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет.
  • Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.
  • К участию в туре не допускаются граждане, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
  • К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

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