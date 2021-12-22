Об экскурсии

Санкт-Петербург – многогранный город, который за более чем 300-летнюю историю собрал в себе дворцы императоров и доходные дома, кировки и сталинки, хрущевки, районы уплотнённой застройки 25-этажек и даже один небоскрёб. И чего уж говорить о туристах, если даже жители города редко выбираются на прогулку дальше центра города. А зря, ведь в Питере есть что посмотреть!

Разрабатывая маршрут «Парковые острова», мы хотели рассказать о знаменитых парках Санкт-Петербурга, расположенных на Каменном, Крестовском и Елагином островах. Они утопают в зелени, здесь совершают неторопливые променады, бегают, катаются на велосипедах и гуляют с детьми. Кстати, эти места являются колыбелью гребного спорта, недаром здесь стоит скульптура «Девушка с веслом».

За 3 часа неспешной гребли участники тура пройдут на каяках и байдарках по реке Малой Невке и Крестовке, где проплывут мимо «Девушки с веслом». Далее, пройдя по Большому каналу, группа выйдет в Большую Невку и, обогнув Каменный остров, спрячется на перерыв в заводях Лопухинского сада, откуда вернётся в Большой канал, в то же место, откуда и начался маршрут.

Организационные моменты