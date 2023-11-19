Проникнуться духом ушедшей эпохи благодаря необычным артефактам советских лет
Если уж пить — то в Питере. А если пиво, то из пивного ларька (никаких баров или киосков!).
Эти верные спутники нескольких поколений ленинградцев — простых работяг, интеллигентов и даже богемы — и по сей день щедро разбросаны по городу.
Наша хранительница пивных архивов, РетроДаша, познакомит вас с питейной культурой, местными сортами пенного и знаковыми локациями.
Эти верные спутники нескольких поколений ленинградцев — простых работяг, интеллигентов и даже богемы — и по сей день щедро разбросаны по городу.
Наша хранительница пивных архивов, РетроДаша, познакомит вас с питейной культурой, местными сортами пенного и знаковыми локациями.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Пивные хроники Петербурга
Питейная культура в Ленинграде — больше, чем тема для ностальгии. Она воспета в стихах, сквозит через музыкальное наследие 20 века и не забыта до сих пор. Мы раскроем для вас одну из её граней — традицию потребления разливного пива возле многочисленных ларьков. Откуда берёт корни хмельной напиток? Где находились самые известные пивные Ленинграда? Что, где и как пить в Питере? Об этом и многом другом расскажет ведущая экскурсии — блогер и журналист РетроДаша — в поездке на ретроавтобусе (ещё один повод поностальгировать!).
Оторвёмся по-питерски!
- Экскурсия начинается у бара «Колос», который находился в самом сердце Ленинграда. Посмотрим, как он выглядел раньше, и узнаем другие его названия.
- Далее отправимся на Васильевский остров, где ларьки у Андреевского рынка служили прародителями социальных сетей.
- Затем переместимся на Петроградку и заглянем к легендарному «Гроту», где снимались Александр Демьяненко и Михаил Светин.
- Завершится наш маршрут у «замка на Аптекарском» — там, где пивной ларёк был «против института». Как же так вышло? Узнаете при встрече!
Организационные детали
- Это экскурсия для путешественников 18+
- Во время экскурсии распитие спиртных напитков не допускается
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- На Казанской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Герман — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Герман, и я гид по Санкт-Петербургу. Вместе с командой друзей и единомышленников, увлечённых историей советской эпохи и ретротехникой, мы придумали проект, в котором делимся своими знаниями и предлагаем необычные экскурсии по Петербургу-Петрограду-Ленинграду на ретроавтобусах.
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