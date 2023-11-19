«По пивным ларькам Ленинграда» - ностальгический групповой тур на ретроавтобусе

Проникнуться духом ушедшей эпохи благодаря необычным артефактам советских лет

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Если уж пить — то в Питере. А если пиво, то из пивного ларька (никаких баров или киосков!).

Эти верные спутники нескольких поколений ленинградцев — простых работяг, интеллигентов и даже богемы — и по сей день щедро разбросаны по городу.

Наша хранительница пивных архивов, РетроДаша, познакомит вас с питейной культурой, местными сортами пенного и знаковыми локациями.
«По пивным ларькам Ленинграда» - ностальгический групповой тур на ретроавтобусе
«По пивным ларькам Ленинграда» - ностальгический групповой тур на ретроавтобусе
«По пивным ларькам Ленинграда» - ностальгический групповой тур на ретроавтобусе
«По пивным ларькам Ленинграда» - ностальгический групповой тур на ретроавтобусе
«По пивным ларькам Ленинграда» - ностальгический групповой тур на ретроавтобусе
«По пивным ларькам Ленинграда» - ностальгический групповой тур на ретроавтобусе
«По пивным ларькам Ленинграда» - ностальгический групповой тур на ретроавтобусе
«По пивным ларькам Ленинграда» - ностальгический групповой тур на ретроавтобусе
Ближайшие даты:
19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пивные хроники Петербурга

Питейная культура в Ленинграде — больше, чем тема для ностальгии. Она воспета в стихах, сквозит через музыкальное наследие 20 века и не забыта до сих пор. Мы раскроем для вас одну из её граней — традицию потребления разливного пива возле многочисленных ларьков. Откуда берёт корни хмельной напиток? Где находились самые известные пивные Ленинграда? Что, где и как пить в Питере? Об этом и многом другом расскажет ведущая экскурсии — блогер и журналист РетроДаша — в поездке на ретроавтобусе (ещё один повод поностальгировать!).

Оторвёмся по-питерски!

  • Экскурсия начинается у бара «Колос», который находился в самом сердце Ленинграда. Посмотрим, как он выглядел раньше, и узнаем другие его названия.
  • Далее отправимся на Васильевский остров, где ларьки у Андреевского рынка служили прародителями социальных сетей.
  • Затем переместимся на Петроградку и заглянем к легендарному «Гроту», где снимались Александр Демьяненко и Михаил Светин.
  • Завершится наш маршрут у «замка на Аптекарском» — там, где пивной ларёк был «против института». Как же так вышло? Узнаете при встрече!

Организационные детали

  • Это экскурсия для путешественников 18+
  • Во время экскурсии распитие спиртных напитков не допускается

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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