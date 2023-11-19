Если уж пить — то в Питере. А если пиво, то из пивного ларька (никаких баров или киосков!). Эти верные спутники нескольких поколений ленинградцев — простых работяг, интеллигентов и даже богемы — и по сей день щедро разбросаны по городу. Наша хранительница пивных архивов, РетроДаша, познакомит вас с питейной культурой, местными сортами пенного и знаковыми локациями.

Описание

Что вас ожидает

Пивные хроники Петербурга

Питейная культура в Ленинграде — больше, чем тема для ностальгии. Она воспета в стихах, сквозит через музыкальное наследие 20 века и не забыта до сих пор. Мы раскроем для вас одну из её граней — традицию потребления разливного пива возле многочисленных ларьков. Откуда берёт корни хмельной напиток? Где находились самые известные пивные Ленинграда? Что, где и как пить в Питере? Об этом и многом другом расскажет ведущая экскурсии — блогер и журналист РетроДаша — в поездке на ретроавтобусе (ещё один повод поностальгировать!).

Оторвёмся по-питерски!

Экскурсия начинается у бара «Колос», который находился в самом сердце Ленинграда. Посмотрим, как он выглядел раньше, и узнаем другие его названия.

Далее отправимся на Васильевский остров, где ларьки у Андреевского рынка служили прародителями социальных сетей.

Затем переместимся на Петроградку и заглянем к легендарному «Гроту», где снимались Александр Демьяненко и Михаил Светин.

Завершится наш маршрут у «замка на Аптекарском» — там, где пивной ларёк был «против института». Как же так вышло? Узнаете при встрече!

Организационные детали