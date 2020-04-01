Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу

Прогулка по Невскому проспекту

Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге». Чтобы убедиться в словах Гоголя, мы прогуляемся по красивейшей улице Северной столицы: проникнем в прошлое роскошных дворцов, заглянем в Елисеевский магазин и уютные дворы-колодцы, откроем секреты Казанского собора и дома Зингера. Вы узнаете, чем жил Невский в прошлые эпохи и какие истории происходили с местными обитателями. А я постараюсь сделать так, чтобы вы в полной мере ощутили магию Невского проспекта.