Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу

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Прокатиться на теплоходе и увидеть главные достопримечательности Северной Венеции

Лариса
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Лариса – экскурсионное агентство
Петр I строил город как столицу русского флота и важнейший порт.

Откуда же, как не с воды, стоит в первую очередь знакомиться с Петербургом? Культурная столица насчитывает более 90 рек, рукавов, протоков и каналов.

Любуясь парадными фасадами с теплохода, вы прочувствуете дух имперского града и познакомитесь с его главными памятниками.
750 ₽
675 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 1.5 часа
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча — набережная реки Фонтанки
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По рекам и каналам: Петербург с воды
По рекам и каналам: Петербург с воды

Что вас ожидает

Город на Неве и не только
Вам откроется красота водных просторов Петербурга: проплывая по узким каналам под ажурными цветными мостиками, вы проникнитесь удивительной атмосферой Северной Пальмиры. Величественные гранитные набережные, кованые ограды Летнего сада, старинные особняки и дворцы — вы узнаете, где жили Пушкин и Державин, князья Юсуповы и графы Строгановы. Увидите Исаакиевский собор, Инженерный замок, Эрмитаж и Петропавловскую крепость. Осмотрите со всех сторон легендарных коней Клодта и загадаете желание на семимостье, проплывая по Фонтанке. Отыщете дома-близнецы, царского орла и Чижика-Пыжика, услышите удивительные истории о городе и его жителях.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Если вас 10 и более человек, мы можем пригласить гида провести экскурсию. В этом случае доплата составит 150 рублей с каждого участника.
  • Маршрут может быть изменен, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъем уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Аудиогид и теплые пледы включены в стоимость
  • Напитки и еда в баре оплачиваются дополнительно
По рекам и каналам: Петербург с воды
По рекам и каналам: Петербург с воды
По рекам и каналам: Петербург с воды
По рекам и каналам: Петербург с воды
По рекам и каналам: Петербург с воды
По рекам и каналам: Петербург с воды
По рекам и каналам: Петербург с воды
По рекам и каналам: Петербург с воды
По рекам и каналам: Петербург с воды
По рекам и каналам: Петербург с воды
По рекам и каналам: Петербург с воды

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 00:15, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура — набережная реки Фонтанки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Лариса
Лариса
Меня зовут Лариса, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. еплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
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