Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу

Город на Неве и не только
Вам откроется красота водных просторов Петербурга: проплывая по узким каналам под ажурными цветными мостиками, вы проникнитесь удивительной атмосферой Северной Пальмиры. Величественные гранитные набережные, кованые ограды Летнего сада, старинные особняки и дворцы — вы узнаете, где жили Пушкин и Державин, князья Юсуповы и графы Строгановы. Увидите Исаакиевский собор, Инженерный замок, Эрмитаж и Петропавловскую крепость. Осмотрите со всех сторон легендарных коней Клодта и загадаете желание на семимостье, проплывая по Фонтанке. Отыщете дома-близнецы, царского орла и Чижика-Пыжика, услышите удивительные истории о городе и его жителях.
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