Петроград проводит ещё 2 экскурсии

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По рекам и каналам Петербурга на катере повышенного комфорта

Петроград
Петроград – Гид из Санкт-Петербурга
По рекам и каналам Петербурга на катере повышенного комфорта
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • ☀️Летняя
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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По рекам и каналам Петербурга на катере повышенного комфорта
По рекам и каналам Петербурга на катере повышенного комфорта
Мы предлагаем вам прогулку 👣 на катере повышенного комфорта - только для вашей небольшой компании или группы с занимательным рассказом о нашей славной Северной Столице. Это прекрасный подарок, отличный отдых и море 🌊 приятных впечатлений!
На борту судна присутствует WC, небольшая каюта, катером управляет опытный приветливый капитан.
За дополнительную оплату можем предложить услуги квалифицированного гида.
Прогулка может длиться как час, так и более - по вашему желанию.
Цена на разные виды катеров от 8500 руб/час в зависимости от вашего выбора. В нашем распоряжении более 30 американских и европейских пластиковых лодок.
До встречи на борту!
Что входит
  • аренда катера
Что не входит
  • услуги экскурсовода (2500 руб/час) - опционально
  • фотограф (2500 руб/час) - опционально
Начало и место завершения
🚩 Зависит от маршрута, оговаривается отдельно
По рекам и каналам Петербурга на катере повышенного комфорта
По рекам и каналам Петербурга на катере повышенного комфорта
По рекам и каналам Петербурга на катере повышенного комфорта
По рекам и каналам Петербурга на катере повышенного комфорта
По рекам и каналам Петербурга на катере повышенного комфорта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Петроград
Петроград
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