Петроград проводит ещё 2 экскурсии

Мы предлагаем вам прогулку 👣 на катере повышенного комфорта - только для вашей небольшой компании или группы с занимательным рассказом о нашей славной Северной Столице. Это прекрасный подарок, отличный отдых и море 🌊 приятных впечатлений!

На борту судна присутствует WC, небольшая каюта, катером управляет опытный приветливый капитан.

За дополнительную оплату можем предложить услуги квалифицированного гида.

Прогулка может длиться как час, так и более - по вашему желанию.

Цена на разные виды катеров от 8500 руб/час в зависимости от вашего выбора. В нашем распоряжении более 30 американских и европейских пластиковых лодок.

До встречи на борту!