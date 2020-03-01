Филипп проводит ещё 4 экскурсии

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  4. По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!

Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду

Филипп
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Филипп – экскурсионное агентство
В нашей программе собраны все достопримечательности волшебного города — с земли и воды.

Невский проспект и Дворцовая площадь, Медный всадник и Петропавловская крепость.

Вы объедете все легенды Петербурга, а после совершите прогулку на кораблике по Неве, пропитываясь настроением «Северной Венеции».
2060 ₽
1236 за человека
скидка40%
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Искусств
Забронировать экскурсию
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!

Что вас ожидает

Великолепный град Петра I
Первая часть экскурсии — поездка на автобусе по главным символам Санкт-Петербурга. Из окна вы увидите Русский музей, Марсово поле, Дворцовую площадь, Александровскую колонну, Зимний дворец и ещё целую коллекцию достопримечательностей! Проедете по Невскому проспекту, вдоль Университетской набережной с Египетскими сфинксами, и, по возможности, выйдете сделать памятные фотографии у легендарных Атлантов, грифонов и Чижика-Пыжика. По пути вам расскажут о самых важных событиях Петербурга — от его возникновения и до современности. Будет насыщенно и весьма познавательно!

Атмосфера города с воды
Вторая часть программы — прогулка на кораблике. У Петропавловской крепости вас будет ждать комфортабельное судно с открытой и закрытой палубами, чтобы любоваться городом даже в дождь. Вы отправитесь по каналам Невы впечатляться Санкт-Петербургом с другого ракурса. Вблизи увидите Троицкий и Дворцовый мосты, ещё раз взглянете на дворцы набережной и на стрелку Васильевского острова, ощутите уют и камерность Фонтанки и Мойки по сравнению с просторами Большой Невы — сполна прочувствуете дух города. В конце вас привезут к Петропавловской крепости, где вы сможете продолжить прогулку в своём ритме.

Организационные детали

• Продолжительность поездки может меняться в зависимости от ситуации на дорогах
• Пожалуйста, возьмите с собой паспорт и льготные документы при их наличии

В стоимость экскурсии входит

  • трансфер на комфортабельном автобусе
  • авторская пешеходно-автобусная экскурсия
  • билеты на кораблик
  • экскурсия на кораблике
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Искусств.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Филипп
Филипп
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже 3 года проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
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