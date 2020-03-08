6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История города глазами литературных героев

На неспешной прогулке вы увидите «самый высокий дом в Петербурге», где писатель работал над «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Я расскажу легендарную историю дома, в котором поселился Гоголь, и объясню, почему с фасада дом был 4-х этажным, а внутри — 5-ти этажным. Вы пройдете маршрутами героев петербургских повестей по Мещанке, где когда-то жил и сам Гоголь, и увидите место его первой службы. А еще узнаете, где жил майор Ковалев, потерявший нос, и побываете на Малой Морской улице, где находилась последняя квартира писателя в Петербурге.

Петербург Гоголя: пленительный и контрастный

Вы услышите о жизни писателя в городе на Неве, о его творческом дебюте и знакомстве с именитыми литераторами той эпохи: Пушкиным, Жуковским, Дельвигом, Плетневым. Узнаете о роли Пушкина в жизни Гоголя и разберетесь, как он повлиял на произведения Николая Васильевича. Я расскажу, как менялось его отношение к Петербургу: от ослепительного центра культурной жизни до города контрастов, где бытует расточительность и поразительная бедность. Услышите фрагменты произведений, письма Гоголя и сможете максимально погрузиться в атмосферу Петербурга тех лет.