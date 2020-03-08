6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать об отношениях писателя с городом и пройти по маршруту героев его произведений

Анна
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Анна – ваш гид
Это творческое путешествие поможет взглянуть на северную столицу иначе — глазами Гоголя и героев его повестей: «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Носа» и других.

Вы переместитесь в Петербург времен известного русского писателя, увидите улицы и здания, связанные с его биографией, узнаете о непростых «отношениях» с городом.

А в итоге — проникнитесь атмосферой гоголевского Петербурга и проследите, как менялся его образ в творчестве писателя.
1300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Встреча в районе метро "Сенная площадь"
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У этой экскурсии6 отзывов
5
По следам Гоголя в Петербурге
По следам Гоголя в Петербурге

Что вас ожидает

История города глазами литературных героев
На неспешной прогулке вы увидите «самый высокий дом в Петербурге», где писатель работал над «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Я расскажу легендарную историю дома, в котором поселился Гоголь, и объясню, почему с фасада дом был 4-х этажным, а внутри — 5-ти этажным. Вы пройдете маршрутами героев петербургских повестей по Мещанке, где когда-то жил и сам Гоголь, и увидите место его первой службы. А еще узнаете, где жил майор Ковалев, потерявший нос, и побываете на Малой Морской улице, где находилась последняя квартира писателя в Петербурге.

Петербург Гоголя: пленительный и контрастный
Вы услышите о жизни писателя в городе на Неве, о его творческом дебюте и знакомстве с именитыми литераторами той эпохи: Пушкиным, Жуковским, Дельвигом, Плетневым. Узнаете о роли Пушкина в жизни Гоголя и разберетесь, как он повлиял на произведения Николая Васильевича. Я расскажу, как менялось его отношение к Петербургу: от ослепительного центра культурной жизни до города контрастов, где бытует расточительность и поразительная бедность. Услышите фрагменты произведений, письма Гоголя и сможете максимально погрузиться в атмосферу Петербурга тех лет.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.

По следам Гоголя в Петербурге
По следам Гоголя в Петербурге
По следам Гоголя в Петербурге
По следам Гоголя в Петербурге
По следам Гоголя в Петербурге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро "Сенная площадь".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Меня зовут Анна. Я живу в самом загадочном и прекрасном городе на земле — Санкт-Петербурге. Увлекаюсь историей и литературой. Буду рада видеть вас на своих экскурсиях.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Оксана
8 марта 2020
Анна, отличный гид! Очень увлекательно и познавательно рассказывает, при этом все сопровождается фотографиями. Задаёт вопросы, вовлекает в произведения. После такой экскурсии хочется перечитать всего Гоголя. Спасибо большое Анне!!! И привет из Екатеринбурга!
11 февраля 2020
Спасибо за отличную экскурсию!!
Увидел, казалось, уже исхоженные - перехоженные места с нового ракурса. Время пролетело незаметно!!
Спасибо!!
6 февраля 2020
Очень интересная познавательная экскурсия. По новому взглянула на Гоголя и открыла много нового для себя. Спасибо огромное Анне. Она умница! Все познавательно, маршрут составлен интересно.
7 июля 2019
Спасибо за экскурсию! Старшей дочери очень понравилось. Погода не помешала, моросящий дождь только помог нам пройти по следам Гоголя в Петербурге.
2 мая 2019
Спасибо Анне от нашей сложной группы из мамы с двумя подростками и коляской. Весь рассказ был хорошо спланирован, получился как раз тот вау-эффект при выходе к Исакию. Отлично всё, затронули не только Гоголя. Не смогли только дойти до памятника Гоголю и до Носа. Тем не менее - для моих подростков это было первое впечатление от города - и оно прекрасное! Повезло с погодой.
22 апреля 2019
Экскурсия для желающих глубже узнать историю города через биографию Н.В. Гоголя, увидеть город глазами писателя. Анна - увлеченный, глубоко погруженный в тему человек. Спасибо за экскурсию.

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