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По следам итальянских архитекторов

Олег Ф.
Олег Ф. – Гид из Санкт-Петербурга
Квест-экскурсия по архитектурным ансамблям города, к строительству каждого из которых, был причастен архитектор итальянского происхождения.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🕵️Квест
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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По следам итальянских архитекторов

Что вы увидите

  • Весь центр города
  • где особое внимание будет уделено четырем архитектурным памятникам: Собору
  • дворцу
  • доходному дому и улице.
Здравствуйте, гости города. Приглашаю вас на свою авторскую экскурсию ⛳ в формате «квест» "По следам сапог итальянских архитекторов".
Вы посетите исторические места Санкт-Петербурга, к строительству которых приложили свои таланты и умения великие архитекторы итальянского происхождения: Доменико Трезини, Джакомо Кваренги, Антонио Ринальди, Бартоломео Франческо Растрелли, Карло ди Джовани Росси. Каждый архитектурный ансамбль, является визитной карточкой города, при этом не настолько популярен, что бы быть заезженным (храмы, дворцы, мосты и целые улицы).
Вы узнаете подробности строительства даных архитектурных памятников. Услышите биографии архитекторов и научитесь разбираться в особенностях их архитектурного стиля. Ознакомитесь с базовыми основами строительства дворцов и домов. Сфотографируетесь 📸 возле их фасадов.
Узнаете малоизвестные факты, любезно предоставленные нам институтом изучения истории 📖 Петербурга.
Что бы наша экскурсия не выглядела, монотонно и уныло, мы добавили квест-задания и награду.
Quest - игровой жанр требующий внимания, интеллекта, логического мышления. На протяжении экскурсии 🧭 по-мимо путешествия по историческим ансамблям Петербурга, участники отгадывают ребусы, собирают пазлы, применяют физическую силу, отвечают на вопросы викторины.
Уверены, что данный элемент ярко преобразит наше с вами путешествие и разбудит дух авантюризма.
Передвигаемся мы все время на комфортабельном автобусе 🚌. Время нахождения на улице, не более пятнадцати минут.
Что бы узнать следующую «точку» маршрута, участникам предстоит разгадать поставленную ведущими задачу.
На некоторых «точках» вам придется взаимодействовать с аниматорами (историческими персонажами города). На некоторых предстоит применять физическую силу (все задания безопасны для жизни). В конце каждого задания, вы получаете, согласно времени исполнения, артефакты. В конце экскурсии, количество артефактов обменивается на гастрономический подарок.
Все задачи в той или иной форме связанны с историческими событиями Санкт-Петербурга.
Что входит
  • трансфер (от отеля и обратно)
  • входные билеты
  • услуги гида и аниматора
  • чай, конфеты
  • презент
  • помощь в последующей организации досуга
Начало и место завершения
🚩 От отеля

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Ф.
Олег Ф.
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