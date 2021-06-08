Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает
Инструктаж. Перед началом экскурсии мы расскажем о технике безопасности и правилах поведения на дороге. Покажем, как управлять скутером — здесь же, на площади, у вас будет возможность потренироваться и проверить, как вы сидите в «седле».
Поездка по Крестовскому острову. В путь! У нас будет несколько коротких фото-пауз, а также остановок у самых интересных локаций:
- Доедем до новой набережной, оборудованной удобными деревянными лежаками — пока вы любуетесь видом на яхт-клуб, мы расскажем об истории острова, о том, как менялся его облик, и о яхтенном спорте в городе.
- У фонтана в Приморском парке Победы посмотрим панораму стадиона и увидим петербуржский Диснейленд — Диво-остров.
- Остановимся у стадиона Зенит-Арена: вы услышите о его архитектуре и техническом оснащении и поймете, как раньше выглядела эта территория.
- Дальше вас ждет вид на воздушный Вантовый мост — это одна из лучших современных построек в городе.
- И красивый финал — панорама Лахта-центра с набережной. В этот архитектурный ансамбль входит не только небоскреб: поговорим о том, как возводился комплекс и почему он оказался на окраине Петербурга.
После экскурсии у вас будет 30-40 минут, чтобы погулять и пофотографироваться, а также еще раз прокатиться на скутере.
Организационные детали
- Для управления скутером нужно иметь водительское удостоверение любой категории
- Если у вас нет удостоверения, вы можете прокатиться на скутере вместе с гидом или другим сопровождающим
- Если забронируете экскурсию на вечер — сможете застать закат.