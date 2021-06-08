Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед началом экскурсии мы расскажем о технике безопасности и правилах поведения на дороге. Покажем, как управлять скутером — здесь же, на площади, у вас будет возможность потренироваться и проверить, как вы сидите в «седле».

Поездка по Крестовскому острову. В путь! У нас будет несколько коротких фото-пауз, а также остановок у самых интересных локаций:

Доедем до новой набережной , оборудованной удобными деревянными лежаками — пока вы любуетесь видом на яхт-клуб, мы расскажем об истории острова, о том, как менялся его облик, и о яхтенном спорте в городе.

, оборудованной удобными деревянными лежаками — пока вы любуетесь видом на яхт-клуб, мы расскажем об истории острова, о том, как менялся его облик, и о яхтенном спорте в городе. У фонтана в Приморском парке Победы посмотрим панораму стадиона и увидим петербуржский Диснейленд — Диво-остров.

посмотрим панораму стадиона и увидим петербуржский Диснейленд — Диво-остров. Остановимся у стадиона Зенит-Арена : вы услышите о его архитектуре и техническом оснащении и поймете, как раньше выглядела эта территория.

: вы услышите о его архитектуре и техническом оснащении и поймете, как раньше выглядела эта территория. Дальше вас ждет вид на воздушный Вантовый мост — это одна из лучших современных построек в городе.

— это одна из лучших современных построек в городе. И красивый финал — панорама Лахта-центра с набережной. В этот архитектурный ансамбль входит не только небоскреб: поговорим о том, как возводился комплекс и почему он оказался на окраине Петербурга.

После экскурсии у вас будет 30-40 минут, чтобы погулять и пофотографироваться, а также еще раз прокатиться на скутере.

Организационные детали