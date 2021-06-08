Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

По современному Петербургу — на ретро-скутере!

Проехать по Крестовскому острову и впечатлиться новыми постройками города

5
1 отзыв
Быстро и с комфортом вы прокатитесь на стильном скутере по элитному району Северной столицы.

Заедете на новую набережную, увидите самый дорогой стадион в России и белоснежный Вантовый мост и, конечно, полюбуетесь Лахта-центром.

А мы расскажем самое любопытное из истории этих строений и обратим внимание на важные детали архитектуры.
По современному Петербургу — на ретро-скутере!
По современному Петербургу — на ретро-скутере!
По современному Петербургу — на ретро-скутере!
По современному Петербургу — на ретро-скутере!
По современному Петербургу — на ретро-скутере!
По современному Петербургу — на ретро-скутере!

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед началом экскурсии мы расскажем о технике безопасности и правилах поведения на дороге. Покажем, как управлять скутером — здесь же, на площади, у вас будет возможность потренироваться и проверить, как вы сидите в «седле».

Поездка по Крестовскому острову. В путь! У нас будет несколько коротких фото-пауз, а также остановок у самых интересных локаций:

  • Доедем до новой набережной, оборудованной удобными деревянными лежаками — пока вы любуетесь видом на яхт-клуб, мы расскажем об истории острова, о том, как менялся его облик, и о яхтенном спорте в городе.
  • У фонтана в Приморском парке Победы посмотрим панораму стадиона и увидим петербуржский Диснейленд — Диво-остров.
  • Остановимся у стадиона Зенит-Арена: вы услышите о его архитектуре и техническом оснащении и поймете, как раньше выглядела эта территория.
  • Дальше вас ждет вид на воздушный Вантовый мост — это одна из лучших современных построек в городе.
  • И красивый финал — панорама Лахта-центра с набережной. В этот архитектурный ансамбль входит не только небоскреб: поговорим о том, как возводился комплекс и почему он оказался на окраине Петербурга.

После экскурсии у вас будет 30-40 минут, чтобы погулять и пофотографироваться, а также еще раз прокатиться на скутере.

Организационные детали

  • Для управления скутером нужно иметь водительское удостоверение любой категории
  • Если у вас нет удостоверения, вы можете прокатиться на скутере вместе с гидом или другим сопровождающим
  • Если забронируете экскурсию на вечер — сможете застать закат.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: в районе станции метро Крестовский остров
Время проведения: в будние дни в 06:30, 19:00 и 21:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 16:00, 17:30 и 20:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Елена
Елена
Мы — небольшая компания друзей:) Всем сердцем любим Петербург и его уникальную архитектуру. Мы разработали необычную программу для вашего отдыха в городе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам — и увидите Петербург глазами влюбленных жителей!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 реальный отзыв

Г
8 июня 2021
Незабываемые впечатления и моя первая поездка на скутере.
Было бы чудесно открыть для себя совсем не дворцовый, парадный Питербург, а современную часть города.
Набережная крестовского Острова, стадион, роскошные виды на залив и Лахта-центр✨

Благодарю ❤️

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🏍На мотоцикле⚙️Необычные#Лахта Центр🗽Достопримечательности#Зенит Арена

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Северные острова Петербурга на авто
Индивидуальная экскурсия
5
34
5600
5 040
за 1-3 чел.
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Новый облик Петербурга: от Лахта-центра до корабля петровского времени
Индивидуальная экскурсия
4.9
10
6 500
за 1-4 чел.
Новый облик Петербурга: от Лахта-центра до корабля петровского времени
Увидеть современные строения и узнать о секретных местах Северной столицы на автомобильной экскурсии
Знакомство с городом "Виват, Петербург. "
Индивидуальная экскурсия
3 700
за 1-3 чел.
Знакомство с городом "Виват, Петербург. "
Ознакомительная поездка - это иной, отличающийся от классической экскурсии, современный формат знакомства...
Ежедневно в 10:00, 15:00, 20:00
Sup-прогулка к островам Петербурга!
5
2
2 860
за 1 чел.
Sup-прогулка к островам Петербурга!
Проплыть с веслом в руках от Каменного острова до Крестовского и увидеть зеленые панорамы города
в будние дни в 10:45, в субботу и воскресенье в 10:45 и 14:00
Новый Амстердам: Васильевский остров
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 000
за 1-10 чел.
Новый Амстердам: Васильевский остров
Индивидуальная прогулка по Васильевскому острову Петербурга
Индивидуально по договорённости
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга
Индивидуальная экскурсия
5
3
5 000
за 1-4 чел.
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга
Разобраться в течениях, техниках и трендах нового искусства и посетить 3 выставки в центре города
Аудиоэкскурсия "Многоликий Петербург"
Индивидуальная экскурсия
890
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия "Многоликий Петербург"
Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите на известные достопримечательности города...
Вы можете выбрать любое удобное время
Северные острова с выходом в Финский залив
4.5
659
1ч 27м
800
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Северные острова с выходом в Финский залив
Петербург - это множество островов, между которыми протекают реки и каналы
Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Новая Голландия: три века истории Петербурга
Индивидуальная экскурсия
4.9
16
1ч 30м
5 000
за 1-15 чел.
Новая Голландия: три века истории Петербурга
Прогуляться по модному району города и узнать, как менялся остров
Аудиоэкскурсия в приложении: Архитектура, стрит-арт и кофе в Петербурге
Индивидуальная экскурсия
5
1
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Архитектура, стрит-арт и кофе в Петербурге
Самостоятельная прогулка от Невского до Литейного для тех, кто хочет открыть для себя город с новой стороны...
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Неожиданный Петербург - самые необычные здания города
Индивидуальная экскурсия
7 900
за 1-5 чел.
Неожиданный Петербург - самые необычные здания города
Все видели центр Петербурга: мощь классицизма и роскошь барокко
Любой день
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Индивидуальная экскурсия
4.9
26
9 750
за 1-4 чел.
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Исследовать локации острова Котлин и услышать истории города с выходом в море
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺