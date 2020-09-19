20 отзывов оставили туристы

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По святым местам Северной столицы

Узнать о небесных покровителях Петербурга и посетить храмы, связанные с ними

4.3
20 отзывов
Ирина
Ирина – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Город 🏙️ на Неве мрачен, загадочен и, согласно легендам, построен «на костях».

Но даже у Петербурга, пережившего революции, стачки и ужасную блокаду, есть свои небесные покровители, занимающие особое место в христианской традиции.

Вы проедете по прекрасному историческому центру города, чтобы увидеть важные православные святыни и узнать, кого особенно почитают верующие жители Петербурга.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 950 ₽ за человека

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По святым местам Северной столицы
По святым местам Северной столицы

Что вас ожидает

Святая «троица»

На экскурсии 🧭 вы осмотрите три православных архитектурных памятника — совершите небольшое паломничество и погрузитесь в религиозную историю 📖 Северной столицы ⭐️. Услышите рассказ о строительстве храмов и интересных судьбах их служителей. Вспомните, как относилось к вере государство в разные периоды российской истории, и с особенным трепетом прикоснётесь к святыням, которым посвящена экскурсия ⛳.

  • В конечной точке Старо-Невского проспекта вы осмотрите Александро-Невскую Лавру — мужской монастырь и один из главных духовных центров Петербурга. Лавра, возведённая на предполагаемом месте Невской битвы по указу Петра I, носит имя первого покровителя города — канонизированного Александра Невского.
  • Далее вы посетите Иоанновский ставропигиальный женский монастырь, узнаете, как он был основан, и прикоснётесь к мощам праведного Иоанна Кронштадского — второго покровителя Петербурга.
  • А третьей святыней, которую вы увидите, станет поистине необыкновенное место: часовня Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище. Юродивая Ксения была почитаема как при жизни, так и после смерти, и паломники со всей России, особенно женщины, молятся ей, считая часовню чудотворной.

Кому подходит экскурсия

В первую очередь тем, кто искренне интересуется христианством.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
Начало и место завершения
🚩 у Гостиного Двора
По святым местам Северной столицы
По святым местам Северной столицы
По святым местам Северной столицы

Экскурсия проводится ежедневно в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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20 отзывов оставили туристы

19 сентября 2020
Отличная экскурсия. Хороший гид с хорошо поставленной речью. Даже на 20-30 минут задержались из-за пробок в дороге, в пятницу вечером, поэтому нельзя не отметить работу водителя.
17 сентября 2020
Очень рекомендую! Интересно, познавательно для ума и души.
16 сентября 2020
Отличная экскурсия. За короткое время познакомились с небесными покровителями города и осмотрели знаковые места. Все очень удобно, познавательно, интересно. Спасибо!
20 августа 2020
Хорошая познавательная экскурсия, гид профессионал, рассказывает эмоционально, живо, как пролетело время не заметили.
19 августа 2019
Отличный гид!!!! Интересно! Шикарно! Всем советуем!
6 августа 2019
Экскурсия началась в 14-35, вместо заявленных 14-15, сама экскурсовод зашла в автобус в 14-25. Экскурсовод Оксана рассказывала неинтересно, на месте захоронения Ксении не знала, где очередь к мощам. Из группы на светофоре не успели перейти пожилая пара, Оксана даже не заметила, быстро ушла дальше. Это экскурсия по Святым местам, чаще всего её посещают пенсионеры, они не готовы к спринтерскому бегу. Я прервала экскурсию после первой остановки, поняв, что ничего духовного не получу. Жалею, что купила у Вас экскурсию.
Ирина
Ответ гида:Благодарим за отзыв. Сожалеем, что Вам не понравилась экскурсия. Время отправления экскурсии в 14. 15 по расписанию, по факту автобус уехал на 20 минут позже, так как ждали 4х опаздывающих туристов. Экскурсия - ознакомительная, а не паломническая. Оксана - экскурсовод высшей категории, работает давно. Странно от Вас слышать, что она не знала где очередь к мощам). С уважением, Ирина
30 июля 2019
Маршрут прекрасный. Гиду больше интересной информации, ярких фактов и немного теплоты и заинтересованности
29 июля 2019
Я очень благодарна за эту экскурсию замечательному гиду Ирине ! За то, что она своим рассказом смогла проникнуть в самые отдаленные уголки моей души! Настолько сокровенно и таинственно она описывала все святыни, которые мы посетили, что я приехала домой очень наполненная и полностью изменившая свой внутренний мир! Большое спасибо Санкт Петербургу за таких талантливых гидов! Всем советую эту экскурсию!
28 июля 2019
Очень увлекательная экскурсия!!!Организаторам браво👏Время пролетело незаметно
20 июля 2019
Добрый день! Экскурсия подойдёт гостям города, за короткое время прикоснуться к святыням очень познавательно. Спасибо
15 мая 2019
Экскурсия понравилась очень. Много сведений. Гид грамотная и интересная. Не понравилось время ожидания начала экскурсии. А в остальном, на " очень хорошо"
14 мая 2019
интересная и насыщенная экскурсия
5 мая 2019
Поменяйте экскурсовода. Рассказывала запутанно, монотонно, неинтересно. Возможно, владеет материалом, но я бы сказала, что она "перегорела"
Ирина
Ответ гида:Лилия, добрый день! Благодарю за отзыв об экскурсии. С гидом поговорила, обещала быть в "тонусе". В случае дальнейших жалоб, экскурсию проводить эту не будет. С уважением, Ирина
22 апреля 2019
Экскурсовод не провела группу по территории указанных святых мест, обозначала, что, где находится, а так, все участники были предоставлены себе. Э. Хиль оказался покровителем, к могиле которого экскурсовод всех повел. Экскурсия завершилась в 16. 30. экскурсовод не пошел на территорию лавры, сказал, что автобус отправляется в 17. 00. кто не придет, сами добираетесь. Обозначил, где есть метро. Хотя экскурсия должна длиться до 18. 00. на посещение святых мест (каждого) давалось 25-30 минут. Это очень мало
Ирина
Ответ гида:Светлана, здравствуйте! Экскурсия рассчитана на 3, 5-4 часа. Внутри объектов экскурсию гид не проводит. На каждый объект дается примерно 30 минут, для самостоятельного осмотра. Со слов гида, который проводил экскурсию, Э. Хиль был упомянут в экскурсии, что он похоронен на Смоленском кладбище. В 17. 00 был назначен выезд к месту отправления экскурсии (Думская ул, д. 2), так как на Невском пр. бывают "пробки", водитель с гидом строят программу экскурсии, исходя из дорожной ситуации. До Думской можно доехать за 15 минут, а можно и за час не доехать. Будем рады видеть Вас на других экскурсиях. С уважением, Ирина
15 апреля 2019
Экскурсовод неплохой, рассказывает интересно, с душой, а вот водитель немного нервный попался, ругался на экскурсовода и создавал нервозную обстановку. Экскурсовод терпеливый, для школьников, мне кажется отличный вариант.
Ещё 5 отзывов

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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