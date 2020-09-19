20 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Святая «троица»

На экскурсии 🧭 вы осмотрите три православных архитектурных памятника — совершите небольшое паломничество и погрузитесь в религиозную историю 📖 Северной столицы ⭐️. Услышите рассказ о строительстве храмов и интересных судьбах их служителей. Вспомните, как относилось к вере государство в разные периоды российской истории, и с особенным трепетом прикоснётесь к святыням, которым посвящена экскурсия ⛳.

В конечной точке Старо-Невского проспекта вы осмотрите Александро-Невскую Лавру — мужской монастырь и один из главных духовных центров Петербурга. Лавра, возведённая на предполагаемом месте Невской битвы по указу Петра I, носит имя первого покровителя города — канонизированного Александра Невского.

— мужской монастырь и один из главных духовных центров Петербурга. Лавра, возведённая на предполагаемом месте Невской битвы по указу Петра I, носит имя первого покровителя города — канонизированного Александра Невского. Далее вы посетите Иоанновский ставропигиальный женский монастырь , узнаете, как он был основан, и прикоснётесь к мощам праведного Иоанна Кронштадского — второго покровителя Петербурга.

, узнаете, как он был основан, и прикоснётесь к мощам праведного Иоанна Кронштадского — второго покровителя Петербурга. А третьей святыней, которую вы увидите, станет поистине необыкновенное место: часовня Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище. Юродивая Ксения была почитаема как при жизни, так и после смерти, и паломники со всей России, особенно женщины, молятся ей, считая часовню чудотворной.

Кому подходит экскурсия

В первую очередь тем, кто искренне интересуется христианством.

Организационные детали