Мы прогуляемся по одной из интереснейших улиц Петербурга - улице Пестеля. Она была проложена еще в начале 18 века. И проходит буквально от храма до храма. От Пантелеймоновской церкви до Спасо- Преображенского собора.

Улица застраивалась в 19 веке. Мы увидим необычные доходные дома. Поговорим о том что это такое, об их истории 📖 и архитектуре. На улице Пестеля жили и творили многие известные деятели искусства - С. Я. Маршак, И. Бродский, П. И. Чайковский. Мы рассмотрим дома, в которых они жили и часто бывали.

Увидим знаменитый дом Мурузи, бывший культурным центром Петербурга начала 20 века, где бывали многие поэты и писатели "серебряного века". Посетим и самую раннюю постройку на улице - Пантелеймоновскую церковь ⛪, построенную в честь морских побед в Северной войне. Узнаем в каком доме жил балалаечник- виртуоз и создатель первого оркестра народных инструментов В. Андреев. А так же где снимал квартиру, тогда еще юный студент П. И. Чайковский.