Диана
Диана – Гид из Санкт-Петербурга
"По улице Пестеля"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 300 ₽ за экскурсию

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"По улице Пестеля"
"По улице Пестеля"

Что вы увидите

  • Мы увидим знаменитый Дом Мурузи и другие необычные доходные дома
  • посетим Пантелеймоновскую церковь
  • увидим дом где жил С. Я Маршак и П. И. Чайковский. Прогуляемся от Преображенского собора до Пантелеймоновской церкви.
Мы прогуляемся по одной из интереснейших улиц Петербурга - улице Пестеля. Она была проложена еще в начале 18 века. И проходит буквально от храма до храма. От Пантелеймоновской церкви до Спасо- Преображенского собора.
Улица застраивалась в 19 веке. Мы увидим необычные доходные дома. Поговорим о том что это такое, об их истории 📖 и архитектуре. На улице Пестеля жили и творили многие известные деятели искусства - С. Я. Маршак, И. Бродский, П. И. Чайковский. Мы рассмотрим дома, в которых они жили и часто бывали.
Увидим знаменитый дом Мурузи, бывший культурным центром Петербурга начала 20 века, где бывали многие поэты и писатели "серебряного века". Посетим и самую раннюю постройку на улице - Пантелеймоновскую церковь ⛪, построенную в честь морских побед в Северной войне. Узнаем в каком доме жил балалаечник- виртуоз и создатель первого оркестра народных инструментов В. Андреев. А так же где снимал квартиру, тогда еще юный студент П. И. Чайковский.
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 Станция метро "Чернышевская". На выходе из метро.
Место завершения
🏁 ул. Пестеля, 2А. Пантелеймоновская церковь.
"По улице Пестеля"
"По улице Пестеля"
"По улице Пестеля"
"По улице Пестеля"
"По улице Пестеля"
"По улице Пестеля"
"По улице Пестеля"
"По улице Пестеля"
"По улице Пестеля"
"По улице Пестеля"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Диана
Диана
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Диана проводит ещё 2 экскурсии

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