По Финскому заливу на аэролодке!

Промчаться по бескрайнему льду и увидеть вблизи форты, заброшенные острова и маяк Толбухин

Индивидуально
до 5 чел.
Скованный льдом залив, быстроходная аэролодка и ни души вокруг — вас ждет настоящее зимнее приключение! На судне с воздушной подушкой вы доберетесь до маяка Толбухин, спешитесь у знаменитых фортов Кронштадта, увидите вблизи необитаемые острова и пополните копилку любопытных фактов об этих местах.

Начать путешествие можно из Кронштадта или Зеленогорска.
По Финскому заливу на аэролодке!
По Финскому заливу на аэролодке!
По Финскому заливу на аэролодке!
По Финскому заливу на аэролодке!
По Финскому заливу на аэролодке!
По Финскому заливу на аэролодке!
По Финскому заливу на аэролодке!
По Финскому заливу на аэролодке!
По Финскому заливу на аэролодке!
По Финскому заливу на аэролодке!
По Финскому заливу на аэролодке!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Покорить залив на аэролодке

На ледяные просторы Финского залива мы выйдем на уникальном транспорте — максимально безопасной и проходимой аэролодке. Такое судно может передвигаться по льду и по воде, довольно быстро разгоняется и дарит невероятное ощущение скорости.

Подобраться к маяку и фортам Кронштадта

Мы можем начать путь от Зеленогорска, Кронштадта: в любом случае вы увидите несколько впечатляющих локаций. Мы подъедем к маяку Толбухин, старейшему действующему маяку в России. Во время остановок прогуляемся к двум фортам-близнецам — Тотлебен и Обручев, истории которых вы обязательно услышите. А в пути посмотрим на заброшенные острова и живописные берега Выборгского залива.

При желании мы можем отправиться на фарватер в морских окрестностях Кронштадта — и почувствовать всю мощь и красоту морских судов!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на аэролодках, которые могут перемещаться и по льду, и по воде, вместимостью до 5 или до 8 человек
  • Экскурсия может начаться из Кронштадта или Зеленогорска на ваш выбор (или начаться в одной локации и закончиться в другой) — стоимость не зависит от точки старта
  • Маршрут может немного меняться в зависимости от места старта. Всё можно обсудить:)
  • В поездке вас сопровождает гид-водитель из нашей команды, который сможет поделиться интересной информацией во время остановок судна (в пути будет мешать шум)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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