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Под куполом Морского Собора

Никита
Никита – Гид из Санкт-Петербурга
Под куполом Морского Собора
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 150 ₽ за экскурсию

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Под куполом Морского Собора
Под куполом Морского Собора

Что вы увидите

  • Якорная площадь
  • Морской Собор
  • Петровский доковый комплекс
  • Большой Кронштадтский Рейд
  • Комплекс Защитных сооружений от Наводнений
  • Адмиралтейство
  • Мосты и мостики, парки и сады
Купол Морского Собора, это не только небесное пространство, но и место по которому можно гулять 👣. Дождь, мороз, ветер и снег вне пределов этого владения. Я покажу вам то, что осталось нам от предков в первозданном виде и то, что пришлось воссоздать из руин. Вы увидите панорамы всех столетий нашей истории 📖 и замысел Петра во всем своем великолепии. Узнаете о героях про которых не говорят, о тайнах которые не раскрывают, о впечатляющих и страшных цифрах которые держат в секрете. И если этого будет мало, обед в трапезной Собора, станет отличным завершением путешествия.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты под купол (400 руб/взрослый, 200 руб/детский)
  • Стоимость обеда в трапезной (300 руб)
Начало и место завершения
🚩 Кронштадт, ул. Восстания, 3а
Под куполом Морского Собора
Под куполом Морского Собора
Под куполом Морского Собора
Под куполом Морского Собора

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Никита
Никита
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