Купол Морского Собора, это не только небесное пространство, но и место по которому можно гулять 👣. Дождь, мороз, ветер и снег вне пределов этого владения. Я покажу вам то, что осталось нам от предков в первозданном виде и то, что пришлось воссоздать из руин. Вы увидите панорамы всех столетий нашей истории 📖 и замысел Петра во всем своем великолепии. Узнаете о героях про которых не говорят, о тайнах которые не раскрывают, о впечатляющих и страшных цифрах которые держат в секрете. И если этого будет мало, обед в трапезной Собора, станет отличным завершением путешествия.