Полюбоваться городом со смотровой площадки, сделать эффектные фото и послушать рассказы гида
Петербург — город крыш. Ощущения, когда смотришь на него сверху, совершенно особенные.
А вечером, в предзакатных лучах солнца и тёплых огнях подсветки, город преображается — вы почувствуете это.
Исаакиевский и Казанский соборы, Адмиралтейство, Спас на Крови и другие достопримечательности будут перед вами как на ладони.
А вечером, в предзакатных лучах солнца и тёплых огнях подсветки, город преображается — вы почувствуете это.
Исаакиевский и Казанский соборы, Адмиралтейство, Спас на Крови и другие достопримечательности будут перед вами как на ладони.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы поднимемся на самую высокую крышу в окрестностях Исаакиевского собора! С неё вам откроются отличные виды на центр Петербурга: вы рассмотрите главные символы города, сделаете яркие снимки, окунётесь в атмосферу вечернего Питера. Тем временем я поделюсь любопытными фактами из прошлого города на Неве: как люди жили без водопровода и канализации, на что был похож быт в доходных домах и какая профессия считалась в них самой престижной?
Организационные детали
- Нам предстоит подъём сначала на 7 этаж, затем на саму крышу по специальным лестницам. В доме есть лифт, но все мы в него не влезем: поэтому обычно большинство поднимается пешком, а тот, кому тяжело — на лифте.
- На самой крыше всё безопасно: противоскользящие дорожки, поручни, ограда
- Дети до 14 лет допускаются на крышу только в сопровождении взрослого
- Если неожиданно пойдёт дождь, мы можем перенести подъём на другой день
ежедневно в 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Адмиралтейская
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 20:00Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет! Меня зовут Андрей, и я провожу незабываемые прогулки по самым красивым крышам Санкт-Петербурга. Помогу вам открыть новый взгляд на город, полюбоваться достопримечательностями с самых видовых точек!
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