Петербург — город крыш. Ощущения, когда смотришь на него сверху, совершенно особенные. А вечером, в предзакатных лучах солнца и тёплых огнях подсветки, город преображается — вы почувствуете это. Исаакиевский и Казанский соборы, Адмиралтейство, Спас на Крови и другие достопримечательности будут перед вами как на ладони.

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Описание

Что вас ожидает

Мы поднимемся на самую высокую крышу в окрестностях Исаакиевского собора! С неё вам откроются отличные виды на центр Петербурга: вы рассмотрите главные символы города, сделаете яркие снимки, окунётесь в атмосферу вечернего Питера. Тем временем я поделюсь любопытными фактами из прошлого города на Неве: как люди жили без водопровода и канализации, на что был похож быт в доходных домах и какая профессия считалась в них самой престижной?

Организационные детали