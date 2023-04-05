Подъём на крышу с видом на Исаакий в мини-группе

Полюбоваться городом со смотровой площадки, сделать эффектные фото и послушать рассказы гида

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Петербург — город крыш. Ощущения, когда смотришь на него сверху, совершенно особенные.

А вечером, в предзакатных лучах солнца и тёплых огнях подсветки, город преображается — вы почувствуете это.

Исаакиевский и Казанский соборы, Адмиралтейство, Спас на Крови и другие достопримечательности будут перед вами как на ладони.
Подъём на крышу с видом на Исаакий в мини-группе
Подъём на крышу с видом на Исаакий в мини-группе
Подъём на крышу с видом на Исаакий в мини-группе
Подъём на крышу с видом на Исаакий в мини-группе
Подъём на крышу с видом на Исаакий в мини-группе
Подъём на крышу с видом на Исаакий в мини-группе
Подъём на крышу с видом на Исаакий в мини-группе
Подъём на крышу с видом на Исаакий в мини-группе
Подъём на крышу с видом на Исаакий в мини-группе
Подъём на крышу с видом на Исаакий в мини-группе
Подъём на крышу с видом на Исаакий в мини-группе
Подъём на крышу с видом на Исаакий в мини-группе
Подъём на крышу с видом на Исаакий в мини-группе
Ближайшие даты:
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
13
апр
14
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы поднимемся на самую высокую крышу в окрестностях Исаакиевского собора! С неё вам откроются отличные виды на центр Петербурга: вы рассмотрите главные символы города, сделаете яркие снимки, окунётесь в атмосферу вечернего Питера. Тем временем я поделюсь любопытными фактами из прошлого города на Неве: как люди жили без водопровода и канализации, на что был похож быт в доходных домах и какая профессия считалась в них самой престижной?

Организационные детали

  • Нам предстоит подъём сначала на 7 этаж, затем на саму крышу по специальным лестницам. В доме есть лифт, но все мы в него не влезем: поэтому обычно большинство поднимается пешком, а тот, кому тяжело — на лифте.
  • На самой крыше всё безопасно: противоскользящие дорожки, поручни, ограда
  • Дети до 14 лет допускаются на крышу только в сопровождении взрослого
  • Если неожиданно пойдёт дождь, мы можем перенести подъём на другой день

ежедневно в 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
Пешеходные
Крыши
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Вечерние
Водные развлечения
Исаакиевский собор
Популярные места
Музеи
Религиозные
Для студентов
Смотровые площадки

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Фотосессия на питерских улочках и крыше
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
Организатор экскурсии Арсений и Оля
Арсений и Оля
866 отзывов
Фотосессия на питерских улочках и крыше
Атмосферные профессиональные кадры вас и Петербурга, а также истории о городе
на выходе из метро Адмиралтейская
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
41003 280 за всё до 4 чел.
По крышам Петербурга: с видом на знаменитые 5 углов
1 час
🚶 Пешая
Мини-группа
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
16 отзывов
По крышам Петербурга: с видом на знаменитые 5 углов
Насладиться красотой города с высоты и сделать памятный снимок на фоне башенки Йоффа
на Загородном проспекте
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
800 за человека
Прогулка по крышам: увидеть привычный Невский с необычного ракурса
1 час
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
2 отзыва
Прогулка по крышам: увидеть привычный Невский с необычного ракурса
Подняться на безопасную площадку, погулять над городом и посмотреть на него с высоты
на улице Рубинштейна
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
1140798 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ