согласно расписанию в календаре

Программа, которая гарантирует, что вы спуститесь в рускеальский «подземный космос» и прикоснетесь ко всем тайнам мраморного каньона. За счет раннего прибытия и увеличенного свободного времени в горном парке, вы сможете неспешно погулять по всей территории парка после экскурсий. Этот тур идеален для близкого знакомства с подземным и наземным миром Рускеалы.
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
- Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.