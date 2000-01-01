согласно расписанию в календаре

Подземная Рускеала. Ранний выезд

На нашей экскурсии вас ждет посещение Мраморного каньона и водопадов Ахвенкоски

На нашей экскурсии вас ждет посещение Мраморного каньона и водопадов Ахвенкоски.

В пути гид расскажет вам о северных традициях, легендах и природе, а также о местах, которые вы увидите за окном.

Путешествие по Карелии на автобусе класса Люкс будет максимально комфортным, а маршрут — невероятно живописным и познавательным.
Подземная Рускеала. Ранний выезд
Подземная Рускеала. Ранний выезд
Подземная Рускеала. Ранний выезд
Подземная Рускеала. Ранний выезд
Подземная Рускеала. Ранний выезд
Программа, которая гарантирует, что вы спуститесь в рускеальский «подземный космос» и прикоснетесь ко всем тайнам мраморного каньона. За счет раннего прибытия и увеличенного свободного времени в горном парке, вы сможете неспешно погулять по всей территории парка после экскурсий. Этот тур идеален для близкого знакомства с подземным и наземным миром Рускеалы.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Пакет Стандартный (входной билет и экскурсия в Рускеала оплачивается самостоятельно)
1 990 ₽
Пакет Полный (входной билет и экскурсия в Рускеала входят в стоимость)
2 790 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты и экскурсии включенные в тур
  • Входные билеты в горный парк Рускеала (в пакете “Полный”)
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом (в пакете “Полный”)
  • Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
  • Услуги, включенные в тур
  • Трансфер на комфортном современном автобусе
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Свободное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлечений
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение мест съемок знаменитых фильмов
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
  • Работа профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • Экскурсия “Подземная Рускеала”: 2000 р. /взр., 1000 р. /студ., 750 р. /школьник
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия "Подземный космос" по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет - бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет - 250 руб. /чел., Студенты (очн. ) - 250 руб. /чел. Пенсионеры - 250 руб. /чел.
Место начала и завершения
СПб, м. пл. Восстания, Лиговский пр, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Согласно расписанию в календаре

СканТур
СканТур
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