согласно расписанию в календаре

На нашей экскурсии вас ждет посещение Мраморного каньона и водопадов Ахвенкоски.



В пути гид расскажет вам о северных традициях, легендах и природе, а также о местах, которые вы увидите за окном.



Путешествие по Карелии на автобусе класса Люкс будет максимально комфортным, а маршрут — невероятно живописным и познавательным.